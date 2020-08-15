В России признали провал с газификацией одного из крупнейших регионов

Губернатор Камчатского края России в официальном письме к президенту Владимиру Путину признал, что проект по газификации региона провален.

Исходя из плана, компания "Газпром" должна была поставлять потребителям 723,4 млн. кубометров газа в год, а теперь там заявили, что могут обеспечить не более 252 млн. кубометров. Об этом говорится в сообщении "Информационного навигатора". Отмечается, что в ближайшие три года объемы добычи увеличиваться не будут.

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"Сотни миллиардов рублей, вложенные в проект на Камчатке, были обречены еще в самом начале, и заранее было известно об убыточности проекта. Тем не менее оператором проекта выступил "Газпром добыча Ноябрьск". Позже его гендиректор Константин Степовой сбежал, оставив недострой в Ноябрьске на несколько миллиардов и бесконечное количество коррупционных схем", – говорится в публикации.

Камчатский край на карте России wikipedia.org

Одна из причин этого – провалы во время геологоразведки. Оказалось, что запасы месторождений были недостаточны, и при потребности региона в 1 млрд кубометров газа в год добыча в лучшие времена не превышала 400 млн. кубометров. К ктому же сейсмическая активность грозит порывом газопроводов, и без того заполненных лишь на 40%.

"В выигрыше от камчатской аферы остался только Игорь Сечин. Будучи вице-премьером, он вынудил "Газпром" выкупить у "Роснефтегаза" контрольный пакет "Камчатгазпром" за 2,85 млрд.рублей. Сейчас эта компания, владеющая газовой инфраструктурой на полуострове, стоит всего 740 млн руб", – сказано в материале.

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