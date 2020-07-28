В России захотели расширить санкции против Украины
На рассмотрение Госдумы России внесен законопроект, который предусматривает расширение санкций против Украины.
Как отмечает РБК со ссылкой на документ, если компания более чем на 25% подконтрольна лицам, против которых Россия ввела санкции, то они также должны подпасть под санкционный режим.
Новые правила предлагается распространить на санкции против Украины, которые были введены в 2018 году.
Отмечается, что сейчас санкции вводятся конкретно против физических лиц или отдельных компаний.
Если закон будет принято, он вступит в силу через 30 дней.
Как сообщал OBOZREVATEL, Совет национальной безопасности и обороны Украины в мае продлил на три года и дополнил санкции в отношении ряда российских компаний. Среди них ОАО "НТВ-Плюс", АО "Первый канал" и АО "Конструкторское бюро "Панорама".