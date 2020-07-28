В России захотели расширить санкции против Украины

Юрий Сергиенко Рынки и компании 00:21, 29.07.2020

На рассмотрение Госдумы России внесен законопроект, который предусматривает расширение санкций против Украины.

Как отмечает РБК со ссылкой на документ, если компания более чем на 25% подконтрольна лицам, против которых Россия ввела санкции, то они также должны подпасть под санкционный режим.

Новые правила предлагается распространить на санкции против Украины, которые были введены в 2018 году.

Отмечается, что сейчас санкции вводятся конкретно против физических лиц или отдельных компаний.

Если закон будет принято, он вступит в силу через 30 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, Совет национальной безопасности и обороны Украины в мае продлил на три года и дополнил санкции в отношении ряда российских компаний. Среди них ОАО "НТВ-Плюс", АО "Первый канал" и АО "Конструкторское бюро "Панорама".

Комментировать
Экономика Рынки и компании

Смотрите также

Курорт Кирилловка ушел под воду из-за непогоды. Впечатляющие фото и видео

Новый карантин, курс доллара и последний месяц заплатить за квартиры: что ждет украинцев в августе

В Кропивницком нашли повешенным 33-летнего капитана ВСУ: эксклюзивные детали

Прах погибшего на Донбассе медика ВСУ развеяли над Днепром в Украине и Беларуси. Фото

В Румынии изменили дату Дня победы во Второй мировой, выступив против традиции СССР