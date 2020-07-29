В России захотели расширить санкции против Украины

В Госдуму внесли проект о санкциях против Украины. Фото 112.ua.

На рассмотрение Госдумы России внесен законопроект, который предусматривает расширение санкций против Украины.

Как отмечает РБК со ссылкой на документ, если компания более чем на 25% подконтрольна лицам, против которых Россия ввела санкции, то они также должны подпасть под санкционный режим.

Новые правила предлагается распространить на санкции против Украины, которые были введены в 2018 году.

Отмечается, что сейчас санкции вводятся конкретно против физических лиц или отдельных компаний.

Если закон будет принято, он вступит в силу через 30 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, Совет национальной безопасности и обороны Украины в мае продлил на три года и дополнил санкции в отношении ряда российских компаний. Среди них ОАО "НТВ-Плюс", АО "Первый канал" и АО "Конструкторское бюро "Панорама".