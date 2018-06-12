В России подорожал бензин

В России в силу объективных причин произошел очередной скачок цен на бензин.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL пишет российской экономист Дмитрий Некрасов.

По словам экономиста, цены на бензин прыгнули так как налоговую нагрузку перенесли с экспортных пошлин на налоговую добычу полезных ископаемых. Совершая налоговый маневр, в России не подумали, что будет происходить с внутренними ценами на нефть в ситуации, когда начнут расти международные цены на нефть.

"У нас автоматически с ростом международных цен на нефть, растет налог на добычу полезных ископаемых. Соответственно - растут внутренние цены как на нефть, так и на бензин. Когда вводили соответствующие меры, об этом никто не подумал", - отметил эксперт.

"Ничего страшного и необратимого тут нет. Конечно, вряд ли снизятся цены на бензин, но рост в ближайшее время прекратится. Касательно того, что Россия нефтедобывающая страна, то между этим фактом и ценами на бензин не должно быть никакой связи. Понятно, что в Венесуэле, Саудовской Аравии или в Ираке дотируют цены на нефть. Но эти страны с очень неразумной экономической политикой", - подчеркнул экономист.

"В современном обществе, если берем европейские страны, в цене бензина цена нефти - это всего лишь 20%. Все остальное - это всевозможные акцизы и налоги. Поэтому, цена на бензин не должна зависеть от того, является ли страна нефтедобывающей или нет", - отметил экономист.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что мировые цены на нефть марки Brent с начала года выросли примерно на 14%. Эксперты рынка прогнозируют: стоимость "черного золота" будет расти и дальше, а если ситуация на Ближнем Востоке обострится, то уже по итогам этого года рост может составить около 30%. В таком случае украинцев ждет подорожание бензина и газа. Кроме того, такая ситуация может негативно повлиять и на курс национальной валюты.