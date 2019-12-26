Строительство "Северного потока-2" остановили: появилась реакция РФ

В России заявили, что несмотря на отказ швейцарской компании Allseas достраивать газопровод "Северный поток-2", они смогут завершить проект.
Об этом сказал министр энергетики РФ Александр Новак в интервью РБК. "Пока преждевременно говорить, что Allseas не сможет достроить "Северный поток-2". Они приостановили работы, чтобы исключить риски санкций. Компания запросила разъяснение у американского Минфина, и только после его получения станет понятно, сможет ли она продолжить работы", – отметил Новак.
При этом он уклонился от ответа на вопрос, сможет ли России достроить газопровод своими силами. Он ответил размыто: "Независимо от санкций газопровод будет достроен". По его словам, по дну Балтийского моря осталось уложить около 160 км трубы.
Санкции против России
Как сообщал OBOZREVATEL:
11 декабря в закон об оборонном бюджете США внесли положения о санкциях против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2".
Правительство Германии призвало США не вводить санкции против компаний, которые строят российский газопровод "Северный поток-2".
Конгресс США утвердил законопроект, которым вводятся санкции против подрядчиков газопровода "Северный поток-2". Таким образом, США вплотную приблизились к обещанию сорвать строительство газопровода в обход Украины.
В Германии потребовали, чтобы США "отошли в сторону" в споре за газ между Украиной и Россией.
17 декабря 2019 года американский Сенат одобрил введение жестких санкций против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2".
В ночь на 21 декабря Трамп подписал оборонный бюджет, введя санкции против России.
В итоге швейцарские корабли, которые должны были осуществлять прокладку труб по дну Балтийского моря, вышли из проекта. А российские корабли, как оказалось, не смогут справиться с этой задачей.
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