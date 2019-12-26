Строительство "Северного потока-2" остановили: появилась реакция РФ

В России заявили, что несмотря на отказ швейцарской компании Allseas достраивать газопровод "Северный поток-2", они смогут завершить проект.

Об этом сказал министр энергетики РФ Александр Новак в интервью РБК. "Пока преждевременно говорить, что Allseas не сможет достроить "Северный поток-2". Они приостановили работы, чтобы исключить риски санкций. Компания запросила разъяснение у американского Минфина, и только после его получения станет понятно, сможет ли она продолжить работы", – отметил Новак.

При этом он уклонился от ответа на вопрос, сможет ли России достроить газопровод своими силами. Он ответил размыто: "Независимо от санкций газопровод будет достроен". По его словам, по дну Балтийского моря осталось уложить около 160 км трубы.

Санкции против России

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал