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26 декабря • обновлено в 12:31
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Строительство "Северного потока-2" остановили: появилась реакция РФ

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В России заявили, что несмотря на отказ швейцарской компании Allseas достраивать газопровод "Северный поток-2", они смогут завершить проект.

Об этом сказал министр энергетики РФ Александр Новак в интервью РБК. "Пока преждевременно говорить, что Allseas не сможет достроить "Северный поток-2". Они приостановили работы, чтобы исключить риски санкций. Компания запросила разъяснение у американского Минфина, и только после его получения станет понятно, сможет ли она продолжить работы", – отметил Новак.

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При этом он уклонился от ответа на вопрос, сможет ли России достроить газопровод своими силами. Он ответил размыто: "Независимо от санкций газопровод будет достроен". По его словам, по дну Балтийского моря осталось уложить около 160 км трубы.

Санкции против России

Санкции против России

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Санкции против России Северный поток-2
Персона
Александр Новак
Место
Россия
Теги
Северный поток - 2 газопровод санкции
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