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В России обвалился курс рубля: сколько стоит доллар и евро

Андрей Довгань
Рынки и компании
2,2 т.
В России обвалился курс рубля: сколько стоит доллар и евро

Курс доллара в России (Фото: коллаж Обозревателя).

В России резко подешевел рубль. На Московской бирже в понедельник, 6 июня, стоимость доллара выросла на 46 копеек – до 71,85 руб./$.

А евро подорожал на 90 копеек – до 81,19 руб./евро. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 13:30 по киевскому времени.

Курс валют на Московской бирже

Курс валют на Московской бирже investing.com

Курс валют на Московской бирже

Курс валют на Московской бирже investing.com

Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущий обвал рубля произошел 30 июня. Стоимость доллара на Московской бирже впервые с 28 мая превысила 71 руб./$. По данным на 15:55 доллар стоил 71,21 руб./$. Таким образом американская валюта подорожала на 1,21 руб. Евро стоил 79,84 руб./евро, что на 1,15 рублей больше, чем в момент закрытия предыдущих торгов.

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