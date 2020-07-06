В России обвалился курс рубля: сколько стоит доллар и евро

В России резко подешевел рубль. На Московской бирже в понедельник, 6 июня, стоимость доллара выросла на 46 копеек – до 71,85 руб./$.

А евро подорожал на 90 копеек – до 81,19 руб./евро. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 13:30 по киевскому времени.

Курс валют на Московской бирже investing.com

Курс валют на Московской бирже investing.com

Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущий обвал рубля произошел 30 июня. Стоимость доллара на Московской бирже впервые с 28 мая превысила 71 руб./$. По данным на 15:55 доллар стоил 71,21 руб./$. Таким образом американская валюта подорожала на 1,21 руб. Евро стоил 79,84 руб./евро, что на 1,15 рублей больше, чем в момент закрытия предыдущих торгов.