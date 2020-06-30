В России обвалился курс рубля: сколько стоит доллар и евро

В России обвалился курс рубля. Во вторник, 30 июня, стоимость доллара на Московской бирже впервые с 28 мая превысила 71 руб./$.

По данным на 15:55 доллар стоит 71,21 руб./$. Таким образом американская валюта подорожала на 1,21 руб. Евро стоит 79,84 руб./евро, что на 1,15 рублей больше, чем в момент закрытия торгов в понедельник.

Курс валют на Московской бирже investing.com

Курс валют на Московской бирже investing.com

По мнению экспертов, рубль дешевеет из-за опасений инвесторов, что ослабление ограничений по COVID-19 может привести ко второй волне коронавируса, сообщил "Интерфакс". Это приведет к замедлению темпов восстановления экономики и дальнейшему снижению котировок нефти.

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на нефть 30 июня перешли к снижению после длительного роста накануне. Brent с поставкой в августе снизилась на 0,57% – до $41,47 за баррель, а WTI подешевела на 0,75% – до $39,40 за баррель.