Беларусь обрушила цены на российскую нефть

Российская нефть подешевела из-за падения спроса на сырье в Европе и спора с Беларусью.

Ситуация может обостриться, если Москва и Минск не договорятся к апрелю, когда российские НПЗ встанут на ремонт. Об этом сообщает РБК.

"Российская нефть Urals подешевела из-за снижения спроса на этот сорт в Европе и избытка предложения в балтийских портах на фоне споров с Беларусью", – говорится в материале.

Поставки нефти из РФ

В публикации отмечают, что 28 февраля цена Urals упала до $46,6 за баррель – дешевле российская нефть стоила только в июле 2017 года.

При этом стоимость российской нефти упала и по отношению к марке Brent. Если 18 февраля дисконт (разница между ценой Brent и Urals) составлял $0,2 за баррель, то 28 февраля дисконт составил уже $2,9. То есть, буквально за 10 дней российская нефть подешевела на $2,7 за баррель. С примерно такой же скидкой Urals продают и по контрактам на март.

"Другая причина снижения цен на российскую нефть – ограничение поставок в Беларусь. Россия традиционно поставляла в РБ около 1,5 млн т нефти в месяц, а в 2020 году планировала увеличить поставки до 2 млн т в месяц. Но с конца прошлого года Москва и Минск не могут договориться о ценах. В итоге поставки сократились на 1 млн т в месяц относительно 2019 году", – отмечают в материале.

Все это приводит к тому, что российским компаниями нужно продать нефть как можно быстрее, а это сбивает цену.

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