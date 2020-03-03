Беларусь обрушила цены на российскую нефть

Российская нефть подешевела из-за падения спроса на сырье в Европе и спора с Беларусью.
Ситуация может обостриться, если Москва и Минск не договорятся к апрелю, когда российские НПЗ встанут на ремонт. Об этом сообщает РБК.
"Российская нефть Urals подешевела из-за снижения спроса на этот сорт в Европе и избытка предложения в балтийских портах на фоне споров с Беларусью", – говорится в материале.
Поставки нефти из РФ
В публикации отмечают, что 28 февраля цена Urals упала до $46,6 за баррель – дешевле российская нефть стоила только в июле 2017 года.
При этом стоимость российской нефти упала и по отношению к марке Brent. Если 18 февраля дисконт (разница между ценой Brent и Urals) составлял $0,2 за баррель, то 28 февраля дисконт составил уже $2,9. То есть, буквально за 10 дней российская нефть подешевела на $2,7 за баррель. С примерно такой же скидкой Urals продают и по контрактам на март.
"Другая причина снижения цен на российскую нефть – ограничение поставок в Беларусь. Россия традиционно поставляла в РБ около 1,5 млн т нефти в месяц, а в 2020 году планировала увеличить поставки до 2 млн т в месяц. Но с конца прошлого года Москва и Минск не могут договориться о ценах. В итоге поставки сократились на 1 млн т в месяц относительно 2019 году", – отмечают в материале.
Все это приводит к тому, что российским компаниями нужно продать нефть как можно быстрее, а это сбивает цену.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск ищет замену российской нефти. Поисками новых поставщиков там занялись после того, как понесли убытки из-за налоговых льгот, которые Россия предоставила своим нефтезаводам.
31 декабря 2019 года Лукашенко поручил завершить переговоры с Россией по нефти и задействовать нефтепровод "Дружба" для получения "черного золота" из альтернативных источников.
По итогам встречи Лукашенко и Владимир Путин признали, что объединению России и Беларуси в "союзное государство" мешают три группы вопросов – по нефти, газу и налогам.
Беларусь начала закупки норвежской нефти Johan Sverdrup, которая является основным конкурентом российской Urals на рынке Европы из-за максимальной схожести характеристик.
Беларусь начнет импорт нефти на свои нефтеперерабатывающие заводы по украинскому трубопроводу Одесса – Броды в марте 2020 года.
В Беларуси заявили, что заинтересованы в долгосрочном контракте на поставку нефти из Азербайджана.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!