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3 марта • обновлено в 21:53
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Мир Спорт

/ Рынки и компании

Беларусь обрушила цены на российскую нефть

16.7т
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Российская нефть подешевела из-за падения спроса на сырье в Европе и спора с Беларусью.

Ситуация может обостриться, если Москва и Минск не договорятся к апрелю, когда российские НПЗ встанут на ремонт. Об этом сообщает РБК.

"Российская нефть Urals подешевела из-за снижения спроса на этот сорт в Европе и избытка предложения в балтийских портах на фоне споров с Беларусью", – говорится в материале.

Поставки нефти из РФ

Поставки нефти из РФ

В публикации отмечают, что 28 февраля цена Urals упала до $46,6 за баррель – дешевле российская нефть стоила только в июле 2017 года.

При этом стоимость российской нефти упала и по отношению к марке Brent. Если 18 февраля дисконт (разница между ценой Brent и Urals) составлял $0,2 за баррель, то 28 февраля дисконт составил уже $2,9. То есть, буквально за 10 дней российская нефть подешевела на $2,7 за баррель. С примерно такой же скидкой Urals продают и по контрактам на март.

"Другая причина снижения цен на российскую нефть – ограничение поставок в Беларусь. Россия традиционно поставляла в РБ около 1,5 млн т нефти в месяц, а в 2020 году планировала увеличить поставки до 2 млн т в месяц. Но с конца прошлого года Москва и Минск не могут договориться о ценах. В итоге поставки сократились на 1 млн т в месяц относительно 2019 году", – отмечают в материале.

Все это приводит к тому, что российским компаниями нужно продать нефть как можно быстрее, а это сбивает цену.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Андрей Довгань
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Яковлев Михаил
Яковлев Михаил
Що погано для мого ворога-то добре для мене(моєї країни)!
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кремль москва
кремль москва
заголовок: "Беларусь обрушила цены на российскую нефть," но потом пишут "Российская нефть Urals подешевела из-за снижения спроса на этот сорт в Европе и избытка предложения в балтийских портах на фоне споров с Беларусью" . Ну и АНАЛитики!
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Шикарная новость! Для паРРаши смерти подобно стоимость нефти ниже 50 дол за бочку! Смерть росее!
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Кац.aп под Кац.aпыпычем, в бюджете заложена цена нефти по 42$.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Кацaп Кацaпыч, Если в Украине руководство так заботилось о стране и людях, как это делает Лукашенко.
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