В России назвали дату окончательного перемирия с Украиной по газу

Украина и Россия договорились подписать новый контракт о транзите газа до 29 декабря 2019 года.
Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью РБК. "До 29 декабря будет подписано мировое соглашение, отозваны все иски, сняты все аресты с имущества "Газпрома" в Европе. Таким образом, мы обнулим все взаимные судебные претензии, как и планировали", – сказал Новак.
На вопрос, почему Россия, изначально настаивавшая, что подпишет контракт, если стороны откажутся от претензий, в итоге согласилась заплатить Украине $3 млрд, Новак сказал, что это "компромиссное и взаимовыгодное решение"."Оно позволит нам открыть новую страницу во взаимоотношениях с украинскими коллегами", – сказал Новак.
Транзит газа
Как сообщал OBOZREVATEL:
Российский "Газпром" после нескольких месяцев переговоров договорился заключить с украинским "Нафтогазом" новый контракт на транзит газа. Он будет действовать пять лет с возможностью продления еще на 10 лет.
Кроме того, была достигнута договоренность о том, что Россия заплатит 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, а Украина откажется от дальнейших исков против "Газпрома".
По словам исполнительного директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, контракт с Россией о транзите газа через территорию Украины может быть подписан уже 27 декабря.
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