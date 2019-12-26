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26 декабря • обновлено в 10:58
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В России назвали дату окончательного перемирия с Украиной по газу

2.2т
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Украина и Россия договорились подписать новый контракт о транзите газа до 29 декабря 2019 года.

Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью РБК. "До 29 декабря будет подписано мировое соглашение, отозваны все иски, сняты все аресты с имущества "Газпрома" в Европе. Таким образом, мы обнулим все взаимные судебные претензии, как и планировали", – сказал Новак.

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На вопрос, почему Россия, изначально настаивавшая, что подпишет контракт, если стороны откажутся от претензий, в итоге согласилась заплатить Украине $3 млрд, Новак сказал, что это "компромиссное и взаимовыгодное решение"."Оно позволит нам открыть новую страницу во взаимоотношениях с украинскими коллегами", – сказал Новак.

Транзит газа

Транзит газа

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Российский "Газпром" после нескольких месяцев переговоров договорился заключить с украинским "Нафтогазом" новый контракт на транзит газа. Он будет действовать пять лет с возможностью продления еще на 10 лет.

  • Кроме того, была достигнута договоренность о том, что Россия заплатит 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, а Украина откажется от дальнейших исков против "Газпрома".

  • По словам исполнительного директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, контракт с Россией о транзите газа через территорию Украины может быть подписан уже 27 декабря.

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Читайте все новости по теме "Стокгольмское решение по газу" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Темы
Стокгольмское решение по газу Поставки газа в Украину
Персона
Александр Новак
Место
Россия
Тег
транзит газа
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Южный Гарик
Южный Гарик
Вам заплатили 3 ряда, что бы Украине было чем отдавать долг в 3 ярда и 1.5 ярда процентов по суверенного долгу России
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
"Министр энергетики РФ объяснил, почему Россия смягчила свою позицию" ... А после Рождественских праздников в России, отдохнув и будучи в прекрасном, и приподнятом настроение, Новак с Миллером вам объяснят - как они вас наеbali ...
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