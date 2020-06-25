В России набрала обороты B2B Jewelry: как украинская "пирамида" захватывает рынок

Украинская ювелирная компания B2B Jewelry, имеющая признаки финансовой пирамиды, вышла на российский рынок и набрала там обороты. На нее уже обратили внимание официальные органы РФ.

Они подтвердили, что компания, предлагающая клиентам после покупки украшения получить кешбэк – более 100% от суммы покупки – имеет признаки классической финансовой пирамиды. Об этом Forbes сказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка РФ Валерий Лях.

Единственный магазин ювелирной сети B2B Jewelry в Москве находится в самом центре города, на Садовом кольце, в пяти минутах ходьбы от столичного управления МВД. В просторном зале с потолка свисают хрустальные люстры, на прилавках сверкают ювелирные украшения. На ценнике две цифры: первая – цена украшения, вторая кешбэк, который компания обещает выплатить за покупку украшения.

Консультант магазина сказала корреспонденту, обратившемуся к ней под видом потенциального покупателя, что до кризиса там выплачивали клиентам по 3% от стоимости покупки в неделю, а сейчас только 2,5%. Кешбэк B2B Jewelry обещает платить 12 месяцев после покупки. То есть, покупая украшение, например, за 14 тысяч рублей (примерно 5400 гривен), клиент забирает его себе, а затем в виде кешбэка получает назад 19 000 рублей (около 6800 гривен).

Издание отметило, что в Украине у B2B Jewelry около 100 магазинов на Украине. А с недавнего времени появились и несколько точек в России: в Москве, Твери, Владимире, Туле и Калуге, следует из информации на ее сайте.

"B2B Jewelry продает ювелирные украшения и обещает вернуть клиентам кешбэк более 100% от стоимости украшения. Размер кешбэка зависит от стоимости покупки. В магазине в Москве при покупке ювелирного изделия из серебра обещают вернуть 208% годовых, а при покупке украшения из золота — 130%. Высокий кешбэк объясняют тем, что в ювелирном бизнесе есть большая накрутка на стоимость изделия, и благодаря большому обороту компания может выплатить клиенту кешбэк", – сказано в публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, создатель проекта B2B Jewelry Николай Гонта зарегистрировал собственную политическую партию “Живите в достатке”.

Напомним, что B2B Jewelry позиционирует себя как проект, который позволит разбогатеть на драгоценных металлах. Они продают ювелирные изделия, а также сертификаты, которые якобы позволят в разы приумножить вложенные суммы. OBOZREVATEL удалось найти материалы дела против организации (№716/47026/19). Из них стало известно, куда на самом деле выводят собранные деньги. Они поступают на счета благотворительного фонда родственницы бизнесмена – Елены Гонты.