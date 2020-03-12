В России обвалились акции "Газпрома", "Аэрофлота" и Сбербанка

В России обвалились индексы бирж, которые показывают стоимость акций наиболее важных компаний. В четверг, 12 марта, индекс РТС упал на 7,35%, а Мосбиржи – на 5%. Это происходит на фоне обвала рубля и пандемии коронавируса.

Такое падение российских акций – антирекорд за последние три года. Об этом свидетельствуют данные на этих площадках. В целом с начала 2020 года индекс акций на бирже РТС обвалился на 35%, а на Мосбирже – на 22%.

График обвала бирж Мосбиржа

Обвал стоимости акций Мосбиржа

Как обвалились акции крупнейших компаний:

Сбербанк -6,74%;

Газпром -3,89%;

Лукойл -5,54%;

Норникель -7,42%;

Роснефть -5,57%;

ВТБ -6,48%;

Аэрофлот -8,46%.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.