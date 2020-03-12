В России обвалились акции "Газпрома", "Аэрофлота" и Сбербанка

В России обвалились индексы бирж, которые показывают стоимость акций наиболее важных компаний. В четверг, 12 марта, индекс РТС упал на 7,35%, а Мосбиржи – на 5%. Это происходит на фоне обвала рубля и пандемии коронавируса.
Такое падение российских акций – антирекорд за последние три года. Об этом свидетельствуют данные на этих площадках. В целом с начала 2020 года индекс акций на бирже РТС обвалился на 35%, а на Мосбирже – на 22%.
График обвала бирж
Мосбиржа
Обвал стоимости акций
Мосбиржа
Как обвалились акции крупнейших компаний:
Сбербанк -6,74%;
Газпром -3,89%;
Лукойл -5,54%;
Норникель -7,42%;
Роснефть -5,57%;
ВТБ -6,48%;
Аэрофлот -8,46%.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе.
От разрыва сделки с ОПЕК Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).
Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.
В России резкий рост курса доллара может повысить стоимость импортной техники на 20-40%.
Курс рубля в России продолжил падение – впервые с марта 2016 года он превысил критическую отметку в 74 руб./$. Это происходит на фоне обвала цен на нефть, пандемии коронавируса и начала экономического кризиса.
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