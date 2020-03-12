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12 марта • обновлено в 11:25
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/ Рынки и компании

В России обвалились акции "Газпрома", "Аэрофлота" и Сбербанка

3.4т
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В России обвалились индексы бирж, которые показывают стоимость акций наиболее важных компаний. В четверг, 12 марта, индекс РТС упал на 7,35%, а Мосбиржи – на 5%. Это происходит на фоне обвала рубля и пандемии коронавируса.

Такое падение российских акций – антирекорд за последние три года. Об этом свидетельствуют данные на этих площадках. В целом с начала 2020 года индекс акций на бирже РТС обвалился на 35%, а на Мосбирже – на 22%.

График обвала бирж

График обвала бирж

Мосбиржа

Обвал стоимости акций

Обвал стоимости акций

Мосбиржа

Как обвалились акции крупнейших компаний:

  • Сбербанк -6,74%;

  • Газпром -3,89%;

  • Лукойл -5,54%;

  • Норникель -7,42%;

  • Роснефть -5,57%;

  • ВТБ -6,48%;

  • Аэрофлот -8,46%.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Кризис в России Фондовый рынок
Место
Россия
Тег
Новости России
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сибирский ватник
сибирский ватник
да не радуйтесь вы так .всем хреново будет,а мелкота без ЗВР сдохнет первой
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1
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a alexeyon
a alexeyon
отлично
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Alex Alex
Alex Alex
a alexeyon, отлично от чего?
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
сечину привет! "мы им пакажем"....показали...
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