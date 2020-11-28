В России экс-главе "Нафтогаза" вынесли приговор за крупное мошенничество

Басманный суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы условно (с испытательным сроком 4 года) бывшего главу НАК "Нафтогаз Украина" и экс-руководителя Государственного управления делами Украины Игоря Бакая. Его признали виновным в крупном мошенничестве.

Об этом российскому "Интерфаксу" рассказали в пресс-службе суда. Приговор был вынесен 26 ноября. Суд признал Бакая виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Бакая обвинили в хищении $12 млн у Metalloinvest Limited, полученных в рамках договора займа от имени ООО "Индустриальная группа "Русский медведь". В МВД России, комментируя дело Бакая, называли сумму в 630 млн руб.

Напомним, Бакай возглавлял Государственное управление делами с октября 2003 года по декабрь 2004-го. Был избран народным депутатом III созыва, работал советником президента Леонида Кучмы.

С 1998 до 2000 год занимал пост руководителя Национальной акционерной компании "Нафтогаз України".

Во время работы Бакая в президентской администрации и государственном нефтегазовом секторе его имя неоднократно появлялось в прессе в связи с подозрениями в злоупотреблении служебным положением и присвоением государственных средств, однако ни одного формального обвинения предъявлено ему не было.

В марте 2005 года Бакай получил гражданство России. В 2006 году Печерский районный суд Киева вынес решение о прекращении расследования дел, а в 2007 году апелляционный суд прекратил международный розыск Бакая.

В марте 2010 года Печерский районный суд Киева закрыл все уголовные дела, возбуждённые против Игоря Бакая. В 2012 году стало известно, что Бакай приобрёл значительные земельные угодья сельскохозяйственного назначения в Ярославской области. Кроме того, у него есть большие инвестиции в недвижимость в Германии.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что скандального экс-главу "Нафтогаз України" и Госуправления делами Игоря Бакая задержали в Москве по подозрению в финансовых махинациях, от которых пострадали люди из близкого окружения экс-премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.