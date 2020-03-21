Нефть по $60: в "Роснефти" предсказали, когда взлетят цены

В "Роснефти" считают, что нефть скоро начнет дорожать и уже к концу 2020 года стоимость барреля может подняться до $60. Сейчас нефть торгуется ниже отметки $28 за баррель.

Об этом заявил глава компании Игорь Сечин, передают "РИА Новости". По его мнению, в результате нефтяной войны пострадают США с их производством сланцевой нефти.

Цены на нефть

"К концу года, я предполагаю, что она может вырасти и вернуться на уровень до $60 долларов. Если будут процессы продолжаться, будет выход сланцевой нефти с рынка. Текущий низкий уровень цен не позволяет эффективно добывать сланцевую нефть", – сказал Сечин.

По его словам, рынок нефти сейчас переживает кризис из-за коронавируса, политических и санкционных факторов

"При этом операционные затраты "Роснефти" сопоставимы с операционными затратами Saudi Aramco, но "Роснефть" не демпингует", – заявил глава компании.

К слову, в России опять сказали что колебания цены на нефть "большой радости не приносят".

Боятся крупных потерь

В "Роснефти" заявили, что компания была готова к сильному падению цен на нефть и даже может поддерживать повышенный объем добычи 22 года без дополнительных вложений в разведку новых месторождений.

При этом Сечин прямо признал, что нефтяная война может закончиться для России безвозвратной потерей позиций среди стран, которые добывают нефть. А потому в РФ готовы на любые затраты.

"России должна сохранять свою долю рынка. Цена корректируется, а долю можно уже никогда не вернуть. Во время участия РФ в сделке ОПЕК+ США стали первыми по добыче нефти, чего не было никогда", – возмутился Сечин.

В компании, зависимой от Кремля, заявили, что ОПЕК+ (создана для уравновешивания цен на нефть) якобы уже утратила изначальное значение. При этом там признали, что контакты с ОПЕК нужно продолжать, чтобы получать взаимную выгоду в условиях рынка.

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