В роботизированных аптеках Украины товары стоят до 25% дешевле: когда и почему

От простуды страдают даже те люди, которые следят за здоровьем и занимаются спортом. Роковой может оказаться поездка в общественном транспорте под звуки кашля и чихания других пассажиров, прогулка под осенним дождем без зонта или контакт с заболевшим коллегой. Спугните простуду боевой готовностью! Пополните запасы домашней аптечки и действуйте по обстоятельствам.

Только до 30 ноября 2019 года аптечные товары стоят дешевле до 25%. Вы можете приобрести витамины, лекарства и другие товары и сэкономить средства на приятные сюрпризы для себя. Уникальное предложение действует только в роботизированных аптеках под брендами "Аптека АНЦ", "Благодия", "Аптека Слой @" и "Аптека Копейка". Платите до 25% меньше, когда покупаете там лекарства, витамины, медицинские изделия, детское питание или средства гигиены. Роботизированные аптеки проводят всеукраинскую акцию "Крути колеса від цінового стресу"*, поэтому цены популярных позиций снижены.

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*Информацию о цене на товар до и после применения скидки, соотношение к предыдущей цене реализации, ассортимент, на который предоставляются скидки, а также процент скидки можно получить у провизоров аптек. Под скидкой подразумевается снижение обычной цены реализации на акционный товар до 25%.

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