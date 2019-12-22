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22 декабря • обновлено в 11:09
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В РФ заявили о серьезных убытках "Газпрома": стало известно, как пострадают россияне

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"Газпром" понесет серьезные убытки из-за падения цен на газ и нефть на мировом рынке, однако для россиян тарифы могут вырасти.

Как передает "Свободная пресса", такое мнение выразил российский политолог Николай Платошкин, отметив, что в газовых переговорах с Украиной РФ пошла на уступки. По его словам, это не связано с проблемами "Северного потока-2".

"Мы обязаны поставлять газ в Европу. Соглашения заключены так, что счетчик стоит на словацкой границе, и каким образом Россия доставит газ до Словакии европейского покупателя вообще не интересует", – заявил он.

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"Убытки у "Газпрома" будут, потому что цена на газ резко упала. Она еще больше упадет, потому что зима теплая и цены на нефть не такие высокие. "Газпром" потеряет порядка 10−15% выручки, по сравнению с прошлым годом. "Газпрому" наплевать на российских потребителей. Цена на нефть падает, а на бензоколонках это видно? Цены нам, естественно, поднимут. Если люди терпят, то почему не поднять", – добавил Платошкин.

Иллюстрация

Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, российский "Газпром" после нескольких месяцев переговоров заключил с украинским "Нафтогазом" новый контракт на транзит газа. Его заключили на 5 лет с возможностью продления еще на 10 лет.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, цена на газ для украинцев нынешней зимой увеличиваться не будет.

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Место
Россия
Теги
Газпром Северный поток - 2
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Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
Плачу за газ 36 руб в месяц буду 40 , слава укроине!!!!
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Не чего расиянцы заплатят величие державы для них важнее еды
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