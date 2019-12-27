Главная Новости
27 декабря • обновлено в 21:56
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

В РФ придумали, как обойти санкции и достроить газопровод

3.5т
Читать материал на украинском

В России придумали способ, как обойти санкции США и достроить газопровод "Северный поток-2".

Там надеются до конца 2020 года завершить строительство и поставлять газ в Европу в обход украинской территории. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак, сообщает РИА Новости.

"До конца 2020 года будет запущен "Северный поток-2", – заявил Новак.

Новости
Россия придумала, как отомстить США за "газопровод Путина"

По его словам, газопровод поможет достроить трубоукладчик "Газпрома" - судно "Академик Черский".

В России придумали, как обойти санкции США

В России придумали, как обойти санкции США

Коллаж

Ранее OBOZREVATEL писал, что глава МИД РФ Сергей Лавров попытался объяснить санкции против российского газопровода "Северный поток-2" тем, что с их помощью США продвигают свои "газовые" интересы в Европе.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Санкции против России
Персона
Александр Новак
Теги
газопровод Северный поток - 2 санкции Газпром
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
29
20
Смешно
12
Интересно
3
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шапиро Женька
Шапиро Женька
""До конца 2020 года будет запущен "Северный поток-2", – заявил Новак." Сейчас начнётся: а обещали в 2019. Ну, какая разница, раньше, позже. Вот закончат ранее начатое строительства коммунизма и возьмутся за СП-2. И не надо про обещания догнать Португалию и не повышать пенсионный возраст. На этот раз не пройдёт и десяти лет, как СП-2 будет завершён.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кот Мирослава
Кот Мирослава
А если с ним будет то же . что и с известным Кузей? Про рукож...ть руцких уже легенды ходят
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги