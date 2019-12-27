В РФ придумали, как обойти санкции и достроить газопровод

В России придумали способ, как обойти санкции США и достроить газопровод "Северный поток-2".

Там надеются до конца 2020 года завершить строительство и поставлять газ в Европу в обход украинской территории. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак, сообщает РИА Новости.

"До конца 2020 года будет запущен "Северный поток-2", – заявил Новак.

По его словам, газопровод поможет достроить трубоукладчик "Газпрома" - судно "Академик Черский".

В России придумали, как обойти санкции США Коллаж

Ранее OBOZREVATEL писал, что глава МИД РФ Сергей Лавров попытался объяснить санкции против российского газопровода "Северный поток-2" тем, что с их помощью США продвигают свои "газовые" интересы в Европе.

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