В РФ ответили США на угрозы новых санкций против "Северного потока-2"

Оператор российского газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG опубликовал ответ послу США, который заявил о новых санкциях против компании.

Соответствующее сообщение опубликовали в агентстве ТАСС. "Любая такая угроза санкциями является незаконной дискриминацией европейских компаний", – говорится в ответе.

Также представители российского газопровода, ссылаясь на мнение немецкой стороны, добавили: в период пандемии COVID-19 вводить новые санкции не стоит.

"В настоящее время пандемия коронавируса оказывает огромное давление на страны по всему миру. Сейчас не время для эскалации санкционной спирали путем угроз новыми экстерриториальными санкциями, которые будут нарушать международное право", – цитирует представитель оператора "Северного потока-2".

"Северный поток-2" могут остановить

Россия же уверена, что их проект пойдет на пользу ЕС, мол, газопровод соответствует всем требованиям и поможет обеспечить энергетическую безопасность. "Nord Stream 2 и компании, поддерживающие проект, по-прежнему считают, что скорейшая сдача трубопровода в эксплуатацию отвечает интересам европейской энергетической безопасности, европейских потребителей, экономической конкурентоспособности ЕС и обязательств по защите климата", – сказал представитель оператора.

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