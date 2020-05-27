В РФ ответили США на угрозы новых санкций против "Северного потока-2"

Оператор российского газопровода "Северный поток-2"-Nord Stream 2 AG опубликовал ответ послу США, который заявил о новых санкциях против компании.

Соответствующее сообщение опубликовали в агентстве ТАСС. "Любая такая угроза санкциями является незаконной дискриминацией европейских компаний", – говорится в ответе.

Также представители российского газопровода, ссылаясь на мнение немецкой стороны, добавили: в период пандемии COVID-19 вводить новые санкции не стоит.

"В настоящее время пандемия коронавируса оказывает огромное давление на страны по всему миру. Сейчас не время для эскалации санкционной спирали путем угроз новыми экстерриториальными санкциями, которые будут нарушать международное право", – цитирует представитель оператора "Северного потока - 2".

"Северный поток-2" могут остановить

Россия же уверена, что их проект пойдет на пользу ЕС, мол, газопровод соответствует всем требованиям и поможет обеспечить энергетическую безопасность. "Nord Stream 2 и компании, поддерживающие проект, по-прежнему считают, что скорейшая сдача трубопровода в эксплуатацию отвечает интересам европейской энергетической безопасности, европейских потребителей, экономической конкурентоспособности ЕС и обязательств по защите климата", – сказал представитель оператора.

Как сообщал OBOZREVATEL:

8 февраля Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок к газовой директиве ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта "Северный поток-2".

13 февраля Совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили ужесточение газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией. От них напрямую зависит судьба российского газопровода в обход Украины.

21 февраля Совет Европейского Союза одобрил поправки к газовой директиве, которые затрагивают "Северный поток-2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающем ужесточение требований к новому проекту российского газового монополиста "Газпрома".

19 марта Комитет Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике поддержал проект поправок к газовой директиве ЕС, которая может создать препятствия для российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2".

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