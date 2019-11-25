В разы снизили цену: Украина продала долги банков-банкротов

Фонд гарантирования вкладов продал долги четырех банков-банкротов. Обязательства на 3,9 млрд грн "ушли" за 304 млн грн.

Торги проходили по "голландской" модели – когда вначале объявляется самая высокая цена на товар, а затем ее снижают, пока не найдется покупатель. Об этом сообщил Finbalance.

"22 ноября ФГВФЛ провел "голландский" аукцион по продаже пула активов четырех банков-банкротов, в который вошли права требования ВТБ Банка, Дельта Банка, Фидобанка, "Финансы и кредит" на 3,9 млрд грн (в том числе по телу кредитов – 1,1 млрд грн, проценты – 1,4 млрд грн, штрафы – 1,4 млрд грн)", – сказано в публикации.

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Аукцион выиграла компания "Бизнесресурс-Украина" – она предложила 304 млн грн. "Эта компания получила права кредитного требования к ОАО "Кременчугмясо", ОАО "Стахановский вагоностроительный завод", ЗАО "Креатив", – говорится в материале.

Продали проблемные кредиты банков

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские банки имеют более 500 млрд грн проблемных кредитов.

В Украине в 2020 году закроют как минимум четыре банка. Процедуру ликвидации к апрелю следующего года завершат в отношении банков "Софийский", Укрбизнесбанк, "Петрокоммерц-Украина" и Укринбанк.

Даже после масштабной чистки финансового сектора, еще как минимум 15 банков работают по нежизнеспособной модели, а проблемы есть у 26 финучреждений.

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