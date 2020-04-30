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30 апреля • обновлено в 16:47
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/ Рынки и компании

В Раде предложили на месяц освободить физлиц-предпринимателей от уплаты ЕСВ

1.9т
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В Украине физлиц-предпринимателей хотят еще на один месяц – до конца мая 2020 года – освободить от уплаты ЕСВ. Кроме того, дополнительно на один месяц отсрочат начисление пени.

Об этом говорится в законопроекте №3329-д, который 30 апреля в первом чтении приняли депутаты Верховной Рады. Его поддержали 336 депутатов.

Цель документа – поддержать бизнес, в частности, ФЛП в период карантина, дать ему налоговые льготы и упростить административные процедуры.

Налоги в Украине

Налоги в Украине

Что еще предусматривает законопроект

  • продление срока неприменения штрафных санкций за нарушение налогового законодательства, совершенные в период с 1 марта по последний календарный день месяца (включительно), в котором завершается действие карантина;

  • продление срока неначисления пени последний календарный день месяца (включительно), в котором завершается действие карантина;

  • продление моратория на проведение документальных и фактических проверок по последний календарный день месяца (включительно), в котором завершается действие карантина;

  • уменьшение требований к минимальному размеру уставного капитала банков с 500 млн. грн. в 200 млн. грн;

  • продление срока действия Закона Украины "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков", который завершается 1 августа 2020 до 2024 года;

  • внесение ряда других изменений, направленных на урегулирование административных процедур на период действия ограничительных карантинных мероприятий и после их завершения.

Законопроект был принят за основу и решено, что подготовка его ко второму чтению будет проходить по сокращенной процедуре.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада расширила сроки расследования фактов коррупции Временной следственной комиссией, которая изучит обнародованные в СМИ факты о действиях чиновников, которые привели к потерям госбюджета.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Налоги в Украине
Место
Украина
Теги
ФЛП налоги Верховная Рада Украины
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