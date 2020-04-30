В Раде предложили на месяц освободить физлиц-предпринимателей от уплаты ЕСВ

В Украине физлиц-предпринимателей хотят еще на один месяц – до конца мая 2020 года – освободить от уплаты ЕСВ. Кроме того, дополнительно на один месяц отсрочат начисление пени.
Об этом говорится в законопроекте №3329-д, который 30 апреля в первом чтении приняли депутаты Верховной Рады. Его поддержали 336 депутатов.
Цель документа – поддержать бизнес, в частности, ФЛП в период карантина, дать ему налоговые льготы и упростить административные процедуры.
Налоги в Украине
Что еще предусматривает законопроект
продление срока неприменения штрафных санкций за нарушение налогового законодательства, совершенные в период с 1 марта по последний календарный день месяца (включительно), в котором завершается действие карантина;
продление срока неначисления пени последний календарный день месяца (включительно), в котором завершается действие карантина;
продление моратория на проведение документальных и фактических проверок по последний календарный день месяца (включительно), в котором завершается действие карантина;
уменьшение требований к минимальному размеру уставного капитала банков с 500 млн. грн. в 200 млн. грн;
продление срока действия Закона Украины "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков", который завершается 1 августа 2020 до 2024 года;
внесение ряда других изменений, направленных на урегулирование административных процедур на период действия ограничительных карантинных мероприятий и после их завершения.
Законопроект был принят за основу и решено, что подготовка его ко второму чтению будет проходить по сокращенной процедуре.
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