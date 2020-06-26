В Раде инициировали аудит "Центрэнерго" из-за данных о махинациях

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус потребовал провести аудит государственной компании "Центрэнерго".

Его обращение было направлено в Кабинет министров и Фонд государственного имущества после публикации журналистов о возможной коррупции в компании, сообщают "Схемы".

"По данным СМИ (соответствующие сведения были распространены в материале Радио Свобода, а также в программе "Наші гроші" с Денисом Бигусом) в течение длительного времени на ПАО "Центрэнерго" могли иметь место коррупционные схемы", – сказано в обращении главы парламентского комитета.

Герус обратил внимание на необходимость провести полное расследование "злоупотреблений в "Центрэнерго" и привлечь виновных к ответственности".

Также отмечается, что 16 июня премьер-министр Денис Шмыгаль поручил главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко, министру финансов Сергею Марченко и заместителю госсекретаря Кабмина Геннадию Плису рассмотреть обращение Геруса.

В ответ на депутатское обращение ФГИУ отметил, что проведет аудит, который должен начаться с 20 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Центрэнерго" была обнаружена кредитная задолженность около 4 млрд грн, а также убытки в размере 2 млрд грн за 2019 год.