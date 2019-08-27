В противостоянии "газопроводу Путина" увидели угрозу для США

Санкции против компаний, которые строят "Северный поток-2", могут ударить по нефтяным и газовым проектам США.

Об этом говорится в материале немецкой газеты Handelsblatt. Чтобы остановить уже на 75% завершенный газопровод американцы нацелены на европейские компании Allseas и Saipem.

"С помощью специализированных судов они могут прокладывать трубопроводы на больших глубинах, а потому играют ключевую роль на мировом энергетическом рынке", – говорится в тексте.

Проблема состоит в том, что услугами Allseas и Saipem пользуются сами США.

"Компании имеют свои специальные суда не только в Северном и Балтийском море, но и в Мексиканском заливе, в качестве субподрядчика для таких американских компаний, как Chevron и Exxon Mobil. Они прокладывают там трубопроводы, корабли Saipem также добывают нефть и газ. Их заменить нельзя. В результате проекты США в Мексиканском заливе окажутся на грани санкций", – пишет немецкая газета.

США зависят от компаний, которые строят "Северный поток-2" handelsblatt.com

Как сообщал OBOZREVATEL, российский "Газпром" потеряет более $740 млн из-за задержек при строительстве "Северного потока-2". Причина – в позиции Дании, которая блокирует работы в своих территориальных водах. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на имеющийся у них документ.

"Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе в обход транзитных стран (в том числе Украины). Проект реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Москва рассчитывает запустить газопровод до конца 2019 года.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Нацбанк Украины уже заложил в своих прогнозах на 2020 год снижение доходов от транзита газа на 1 млрд долларов.

При этом неожиданно союзником Украины в газовой войне с РФ выступила Дания. Там отказались давать разрешение на прокладку части трубопровода, которая проходит по их территориальным водам. В Дании заявили, что опасаются за экологичность проекта.

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