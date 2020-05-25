В Польшу прибыл первый самолет с украинскими заробитчанами

24 мая в Варшаву прибыл первый чартерный авиарейс с украинскими заробитчанами.

Об этом сообщили в польской компании по международному трудоустройству Gremi Personal, которая совместно с МАУ организовала чартер, говорится в публикации "Европейской правды".

Заробитчане полетели в Польшу

178 граждан Украины, находившихся на борту самолета, после прилета отправились на двухнедельный карантин в карантине центры.

"Рейс был организован в связи с большим запросом на рабочую силу польских работодателей, а также украинцев, которые хотят поехать в Польшу на работу", – отметили в компании.

Согласно требованию украинской власти, со всеми работниками заключены долгосрочные контракты на работу в Польше. Также они обеспечены медицинской страховкой, в том числе на случай заболевания COVID-19.

Этим же самолетом в обратном направлении воспользуется МИД Украины – для эвакуации граждан домой.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет блокировать выезд работников за границу, если страна, куда они едут, предоставит им контракт на работу хотя бы на три месяца.

В Италии временно узаконят мигрантов, работающих в сфере сельского и домашнего хозяйства, не имея вида на жительство.

В Польше отменили обязательный 14-дневный карантин для сезонных работников.

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