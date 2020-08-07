В Польше задержали еще одного фигуранта дела Новака.

В Польше задержали еще одного предпринимателя по делу бывшего руководителя Госслужбы автодорог Украины Славомира Новака, которого подозревают в предложении дать взятку.

Об этом заявила пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Варшаве Александра Скшиняж, пишет "Польское радио". Задержанный – это польский предприниматель Александер Д., связанный с компанией, которая хотела получить контракт на строительство и ремонт одной из автодорог в Украине.

"Задержание осуществлено в рамках расследования против Славомира Н. и других подозреваемых. Александер Д. – это лицо, представляющее польскую компанию, которая хотела получить контракт на строительство и ремонт одной из автодорог в Украине. После приведения в прокуратуру Александеру Д. предъявлено обвинение в обещании предоставления материальной выгоды в большом количестве Славомиру Н.", – отметила Скшиняж.

Прокуратура не сообщила, будут ли очередные задержания по этому делу, потому что меры являются конфиденциальными. Отмечается, что после решения суда Славомир Новак находится под временным арестом. Его защита обжаловала это решение.

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