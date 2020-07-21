В Польше выдвинули официальное обвинение экс-главе "Укравтодора"

В прокуратуре Варшавы предъявлено обвинение бывшему руководителю "Укравтодора" Славомиру Новаку.

Новака доставили в прокуратуру вскоре после 8 утра во вторник, 21 июля. Ему предъявлены обвинения в руководстве организованной преступной группой, получавшей выгоду от коррупции. Об этом сообщил польский сайт TVN24.

"Новака подозревают в вымогательстве и принятии материальных и личных благ в обмен на предоставление частным лицам договоров на строительство и ремонт дорог в Украине, а также в отмывании денег от этого преступления", – сказала пресс-секретарь окружной прокуратуры в Варшаве Мирослава Чир.

В прокуратуре добавили, что в результате преступной деятельности Новак должен был получить более 1,3 млн злотых (около 9,2 млн гривен).

Также следствие подозревает, что Новак пытался получить у врача Медицинского военного института в Варшаве медицинские справки, чтобы объяснить свое отсутствие на работе в Украине.

Славомир Новак в прокуратуре Wojciech Olkuśnik /PAP

Обвинение заслушали и другие задержанные во время расследования: бывший руководитель подразделения GROM Дариуш С. и предприниматель Яцек П. Они, по данным прокуратуры, работали на бывшего министра.

"Новак должен был давать им задания, включая контакты с представителями компаний, которые претендовали на контракты. Также они должны были брать наличные и скрыть преступное происхождение денег", – говорится в публикации.

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