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14 января • обновлено в 13:53
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/ Рынки и компании

В Польше резко поднимут зарплаты: экономист объяснил последствия для Украины

1.8т
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В Польше собрались резко поднять размер минимальной зарплаты. Это может привести к тому, что еще больше украинских заробитчан уедут туда навсегда.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

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Польша запустила программу резкого повышения минимальной заработной платы. В ближайшие годы она вырастет с уровня 2250 злотых (14194 грн) в 2019 году до 4000 злотых (25237 грн по нынешнему курсу). "Мы хотим закрыть главу, в которой Польша была страной низких зарплат и дешевой рабочей силы. Теперь мы хотим построить страну процветания, а в среднесрочной или долгосрочной перспективе сделать Польшу лучшим местом для жизни в Европе", – высказался по этому поводу премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Экономист сообщил, что на 2020 год Польша уже установила минимальную зарплату в размере 2600 злотых (16390 грн), подняв ее на 15%. При этом инфляция в 2019 году в стране была на уровне 3,4%.

"Если не будет внезапного кризиса, то ВВП в Польше возрастет весьма существенно благодаря такому шагу", – спрогнозировал Компаниец.

По его мнению, такие действия польского правительства подстегнут трудовую миграцию из Украины. И многие заробитчане уже не захотят возвращаться назад. Правда, конкуренцию им могут составить сами поляки, которые возвращаются с заработков из Великобритании. Частично это связано с Brexit, частично с тем, что многие польские мигранты жалуются на булинг со стороны британцев. В 2019 году впервые за много лет в Польшу граждан вернулось больше, чем выехало.

Работа в Польше

Работа в Польше

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине хотят запретить брать средства за трудоустройство за границей. Кроме того, выдвигается целый ряд требований к рекрутинговым компаниям.

Заробитчане из Украины добавили порядка 2,5% к ВВП Польши, благодаря чему ее экономика выросла на 22% с 2014 года.

В Польше разработали законопроект, который упрощает трудоустройство иностранных врачей, в том числе из Украины. Так поляки хотят преодолеть нехватку медиков.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Brexit Украинцы в эмиграции Трудовая миграция из Украины Работа в Украине
Персона
Владимир Компаниец
Место
Польша
Тег
заробитчане
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Только вдумайтесь в эти цифры. В Украине минималка 4700, а в Польше хотят поднять до 25 тыс. Скачите дальше свидомиты.
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Ключевое здесь: если не будет внезапного кризиса. А он как известно всегда подкрадывается незаметно ! За счёт чего это поляки решили сделать свою страну лучшей в Европе ? Ведь у них как на планете Шелезяка: больших производств нет, полезных ископаемых нет, к тому же населена заробитчанами, а это ещё та бомба замедленного действия.
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Мощно обращаюсь к х*хлам. Бегите из усраины, пока дают.
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Бляхер Гиперлуп Омельянович
Бляхер Гиперлуп Омельянович
Dehtyaryov Ilya, получилось не только мошно, но и ярко!
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