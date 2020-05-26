В Польше крупная сеть супермаркетов выдавала украинские огурцы за местные

Известной польской сети супермаркетов Biedronka грозит штраф примерно равный 10 млрд гривен за то, что она выдавала украинские огурцы и овощи из других стран за выращенные в Польше.

Об этом сообщило Польское управление по конкуренции и защите прав потребителей (UOKiK) на своем сайте.

"На прилавке была надпись "Польша", а фактически морковь пришла из Бельгии и Нидерландов (магазины в Силезском воеводстве). В Украине выросли тепличные огурцы (их продавал магазин в Люблинском воеводстве), итальянская капуста пришла из Франции (магазин в Западно-Поморском воеводстве)", – говорится в сообщении.

Biedronka

Неверные этикетки были обнаружены на почти 10% из проверенных товаров.

Чем это грозит магазинам

Согласно польскому законодательству, предоставление покупателям недостоверной информации о товаре считается серьезным нарушением. За него компанию Jeronimo Martins Polska, которая владеет супермаркетами, по итогам расследования могут оштрафовать на 10% от годового оборота. По словам главы UOKiK Томаша Хрустного, это равно сумме 1,5 млрд злотых (примерно 9,8 млрд гривен).

Почему решили обманывать людей

Вероятной причиной обмана на полках в UOKiK называют экономический патриотизм поляков. Согласно проведенному в 2016 году опросу, 73% поляков пытаются поддержать польскую экономику, покупая произведенные в ней продукты.

"А при выборе продуктов питания страна происхождения наиболее важна для 76% опрошенных. Респонденты указали, что они предпочли бы выбрать польский продукт, а не иностранный", – подытожили в Польском управлении по конкуренции и защите прав потребителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 мая в Варшаву прибыл первый чартерный авиарейс с украинскими заробитчанами.

В Польше разрешили въезд в страну без обсервации отдельным категориям граждан, которые ранее в рамках карантина из-за COVID-19 не могли пересечь границу.