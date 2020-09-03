В парламенте Германии выступили в защиту "Северного потока-2"

Вице-президент немецкого парламента Вольфганг Кубики заявил, что пока не следует ставить под вопрос строительство "Северного потока-2".

Об этом он сказал в интервью радиостанции Deutschlandfunk, сообщили "РИА Новости".

"Я скептически отношусь к тому, чтобы ставить под вопрос проект такого масштаба на данном этапе нашего понимания ситуации. Всего несколько дней назад канцлер сама сказала, что важно, чтобы проект был завершен и что она полностью поддерживает его", – заявил политик.

Он добавил, что не верит в причастность Кремля к отравлению оппозиционера Алексея Навального. Однако не исключил экономических санкций против Москвы в случае, если в ФРГ придут к выводу, что за этим стоят госструктуры РФ.

"Если дело обстоит иначе, если мы не получим разумных объяснений со стороны России, то в последующие недели, месяцы и годы наступит "ледниковый период" в отношениях между Германией и Россией", – предостерег он.

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