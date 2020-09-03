В парламенте Германии выступили в защиту "Северного потока-2"

Германия выступила в поддержку газопровода .
Вице-президент немецкого парламента Вольфганг Кубики заявил, что пока не следует ставить под вопрос строительство "Северного потока-2".
Об этом он сказал в интервью радиостанции Deutschlandfunk, сообщили "РИА Новости".
"Я скептически отношусь к тому, чтобы ставить под вопрос проект такого масштаба на данном этапе нашего понимания ситуации. Всего несколько дней назад канцлер сама сказала, что важно, чтобы проект был завершен и что она полностью поддерживает его", – заявил политик.
Он добавил, что не верит в причастность Кремля к отравлению оппозиционера Алексея Навального. Однако не исключил экономических санкций против Москвы в случае, если в ФРГ придут к выводу, что за этим стоят госструктуры РФ.
"Если дело обстоит иначе, если мы не получим разумных объяснений со стороны России, то в последующие недели, месяцы и годы наступит "ледниковый период" в отношениях между Германией и Россией", – предостерег он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 февраля Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта "Северный поток-2".
13 февраля Совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили ужесточение газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией. От них напрямую зависит судьба российского газопровода в обход Украины.
21 февраля Совет Европейского Союза одобрил поправки к газовой директиве, которые затрагивают "Северный поток-2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающем ужесточение требований к новому проекту российского газового монополиста "Газпрома".
19 марта комитет Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике поддержал проект поправок к Газовой директиве ЕС, которая может создать препятствия для российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2".
15 мая Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNA) отказало компании Nord Stream 2 AG в выводе проекту российского газопровода "Северный поток-2" из-под правил обновленной газовой директивы ЕС.
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) изменило свое решение в пользу России и вывело ее газопровод "Северный поток-2" из-под действия норм газовой директивы Евросоюза на территории страны сроком на 20 лет.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что правительство добьется завершения строительства российского "Северного потока-2". При этом немецкий лидер раскритиковала намерение США ввести санкции.
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