Союзник Путина в ЕС заговорил о снятии с России санкций за Крым

Депутат Бундестага, член международного комитета Вальдемар Гердт призвал снять с России санкции, наложенные за аннексию Крыма. По его словам, парламент Германии работает над этим.

Также он считает, что необходимо восстановить связи с полуостровом, сообщило РИА Новости. Необходимость этого он обосновал последствиями пандемии для мировой экономики.

Напомним, Германия является одним из главных лоббистов интересов России в Евросоюзе. В частности, пророссийские группу депутатов Бундестага постоянно высказываются за отмену санкций, наложенных на Кремль за аннексию Крыма в 2014 году.

Санкции за Крым

"Пандемия меняет наш мир и всю систему международных отношений. Мы обязаны создавать пространство безопасности, в котором не должно быть места санкциям. Мы работаем над отменой санкций в отношении России и Крыма", – сказал Гердт.

По его словам, "все идеологические преграды", мешающие и блокирующие международные связи Крыма, должны быть сняты.

"Сегодня уже всем очевидно, что эти санкции незначительны и не нужны. Мы будем делать все для снятия этих санкций, чтобы сообща преодолевать все трудности", – сказал депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший канцлер Германии и друг президента России Владимира Путина Герхард Шредер заявил, что ни один российский президент не отдаст аннексированный Крым Украине.

Также Шредер высказался за снятие санкций с России под предлогом помощи ей в борьбе с эпидемией коронавируса и уменьшения потерь экономики от карантина.

В Европе заявили, что снятие санкций с России остановит войну на Донбассе. Там считают, что РФ развязала войну просто потому, что опасается за свою безопасность.

США продолжат политику санкций в отношении России, которая развязала войну на Донбассе. Об этом стало известно после переговоров госсекретаря США Майка Помпео с главой МИД Дмитрием Кулебой.