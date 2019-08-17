Главная Новости
Мова Язык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

В Ощадбанке "шокированы": в учреждении ответили на решение НБУ

1.8т Читать материал на украинском

Члены Наблюдательного совета "Ощадбанка" считают решение Национального банка о дисквалификации пяти своих коллег необоснованным. Главная причина - назначение "друга Яценюка" Андрея Пышного на должность главы правления без конкурса.

"Мы шокированы и обеспокоены решением НБУ дисквалифицировать 5 членов наблюдательного совета. Пять высококвалифицированных специалистов с безупречным опытом работы и репутацией были дисквалифицированы квалификационной комиссией НБУ без объяснения причин", - цитирует ЭП заявление членов Набсовета "Ощада".

Андрей Пышный

Андрей Пышный

Новости
Скандальное назначение друга Яценюка в "Ощадбанке": в НБУ сделали заявление

В банке уже обратились в Совет НБУ с требованием предотвратить увольнение членов Набсовета. "Это принципиальное дело, чтобы действия конкретных должностных лиц НБУ в этой ситуации не помешали его авторитету, как независимого банковского регулятора", - добавили в "Ощадбанке".

К слову, в НБУ забрали полномочия и отозвали полномочия главы набсовета Шевки Аджунера, Алексея Гринченко, Алексея Резникова, Дмитрия Власова и Даниеля Билака.

Как сообщал OBOZREVATEL, наблюдательный совет государственного Ощадбанка продлил контракт председателю правления Андрею Пышномуеще на 5 лет без проведения конкурса на должность.

В Нацбанке Украины пожаловались на непрозрачную процедуру продления контракта с главой правления Ощадбанка. Решение о его назначении еще на 5 лет принято без конкурса, сказано на сайте регулятора.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Банковская система" на OBOZREVATEL.

Тема
Банковская система
Место
Украина
Тег
"Ощадбанк"
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
8
2
Смешно
1
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...