В Ощадбанке "шокированы": в учреждении ответили на решение НБУ

Члены Наблюдательного совета "Ощадбанка" считают решение Национального банка о дисквалификации пяти своих коллег необоснованным. Главная причина - назначение "друга Яценюка" Андрея Пышного на должность главы правления без конкурса.

"Мы шокированы и обеспокоены решением НБУ дисквалифицировать 5 членов наблюдательного совета. Пять высококвалифицированных специалистов с безупречным опытом работы и репутацией были дисквалифицированы квалификационной комиссией НБУ без объяснения причин", - цитирует ЭП заявление членов Набсовета "Ощада".

Андрей Пышный

В банке уже обратились в Совет НБУ с требованием предотвратить увольнение членов Набсовета. "Это принципиальное дело, чтобы действия конкретных должностных лиц НБУ в этой ситуации не помешали его авторитету, как независимого банковского регулятора", - добавили в "Ощадбанке".

К слову, в НБУ забрали полномочия и отозвали полномочия главы набсовета Шевки Аджунера, Алексея Гринченко, Алексея Резникова, Дмитрия Власова и Даниеля Билака.

Как сообщал OBOZREVATEL, наблюдательный совет государственного Ощадбанка продлил контракт председателю правления Андрею Пышномуеще на 5 лет без проведения конкурса на должность.

В Нацбанке Украины пожаловались на непрозрачную процедуру продления контракта с главой правления Ощадбанка. Решение о его назначении еще на 5 лет принято без конкурса, сказано на сайте регулятора.

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