В ОПЕК сказали, когда нефть снова будет по 40 долларов

В ОПЕК считают, что стоимость нефти во второй половине 2020 года будет колебаться вокруг $40 за баррель.

Об этом заявил президент конференции ОПЕК, министр энергетики Алжира Мохамед Акраб, передает "Интерфакс-Украина".

Стоимость нефти

По его словам, "рынки начали подавать позитивные сигналы" в последние несколько дней после значительного спада неделей ранее. По прогнозу, в мае-июне мировые цены в среднем вырастут до $35 за баррель в результате реализации договоренностей ОПЕК++.

Акраб отметил также, что кроме решений ОПЕК++ восстановлению цен будут способствовать результаты тех мер, которые были предприняты в некоторых странах, в том числе в Китае и Европе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 27 апреля, цены на нефть марок Brent и WTI обвалились от 4 до 10% из-за отсутствия спроса на рынке и переполненных хранилищ.

Страны ОПЕК+ договорились с Мексикой, одобрив крупнейшее в истории сокращение добычи нефти – на 9,7 млн баррелей в сутки. Сделка начнет действовать с 1 мая.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что страны ОПЕК стремятся сократить добычу нефти на 20 млн баррелей.

Заключение нового соглашения о сокращении нефтедобычи не спасет бюджет России от резкого обвала финансовых поступлений, обеспечиваемых за счет экспорта нефти. В мае размер экспортной пошлины упадет до минимума с 2002 года.