В ОПЕК приняли новое решение о сокращении добычи нефти – Reuters

Министры ОПЕК договорились продлить текущий уровень сокращения добычи нефти еще на один месяц – до августа.

Об этом со ссылкой на источники сообщило агенство Reuters. В заседании принимают участие 13 стран, входящие в организацию.

Сокращение добычи нефти

Всего 10 стран ОПЕК (от сокращения освобождены Иран, Венесуэла и Ливия) из этой квоты сокращают добычу на 6 млн баррелей в сутки. Через час к ним должны присоединиться министры из стран "не ОПЕК", участвующие в соглашении. Совокупно все участники альянса сокращают добычу на 9,7 млн б/с в течение мая - июня.

Агентство ТАСС со ссылкой на источник в ОПЕК сообщило, что Россия и Саудовская Аравия договорились продлить ограничения по добыче нефти как минимум на месяц.

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Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть взлетели накануне переговоров ОПЕК 6 июня, на которых могут продлить ограничения на добычу сырья. Так, стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в августе выросла на 5,2% – до $42,07