Из-за коронавируса в мире обеднеют еще 170 млн людей – ООН

Рост бедности во всем мире, вызванный пандемией коронавируса, еще только набирает обороты, и худшее пока впереди.

Об этом сказано в докладе ООН, сообщил "Интерфакс-Украина". Ряды бедняков рискуют пополнить порядка 176 млн человек, сказал специальный докладчик ООН по проблемам бедности и правам человека Оливье де Схуттер.

Он уточнил, что в этом случае за прожиточный минимум принимается $3,2 (около 89 грн) в день.

Де Схуттер сравнил нынешнюю ситуацию с Великой депрессией 1930-х годов.

Что повышает бедность во всем мире:

социальная поддержка в разных странах страдает изъянами, имеет краткосрочный характер, а денежная помощь выделяется на недостаточном уровне;

из-за этого много граждан с низким уровнем доходов не попадают в поле зрения властей;

многие люди не могут получить доступ к правительственным схемам помощи из-за недостатка компьютерной грамотности или отсутствия доступа к интернету.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2020 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриша заявил, что из-за пандемии может начаться массовый голод, а количество нищих людей вырастет до конца года почти на 50 миллионов.

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