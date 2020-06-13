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13 июня • обновлено в 06:12
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В оккупированном Донецке с улиц начали воровать тротуарную плитку: фотофакт

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Донецк, находящийся под контролем боевиков "ДНР", приходит во все больший упадок. Там разворовывают недострои и даже забирают с улиц тротуарную плитку.

Об этом с Twitter сообщил блогер Денис Казанский. "Процветающий" Донецк. Пересечение улицы Олимпиева и Ленинского проспекта. Никому не нужный недострой, который забросили после появления российских "освободителей" и украденная прямо с улицы тротуарная плитка. Хорошо, что победили фашистов...", – написал Казанский.

Улицы Донецка

Улицы Донецка

Денис Казанский

Улицы Донецка

Улицы Донецка

Денис Казанский

В оккупированном Донецке с улиц начали воровать тротуарную плитку: фотофакт

В комментариях под его записью люди подтвердили, что такое происходит в "ЛДНР" везде.

"Заводы розгромили и вывезли в "рассею". Пусть разбирают всё остальное. В Безыменном за Широкиным разобрали коттеджи из брёвен в пансионатах "Трубник", "Утёс", ещё там какие-то, и вывезли Россию в Ростов. Дров у них не хватает... Уроды", – написал пользователь MBessmertnij.

В оккупированном Донецке с улиц начали воровать тротуарную плитку: фотофакт

Как сообщал OBOZREVATEL, бунт шахтеров из-за долгов по зарплате в оккупированном террористами "ЛНР" городе Зоринске (Луганская область) завершился тем, что "власти" просто закрыли шахту "Никанор-Новая".

В оккупированном Россией городе Антраците на Луганщине уже неделю продолжается бунт из-за задержки зарплаты за март и апрель на шахте "Комсомольская".

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Новости Донецка и Донецкой области Новости Луганска и Луганской области Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Донецкая область
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Экономика Рынки и компании

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