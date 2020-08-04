В обменниках Киева подорожал доллар: какой курс 4 августа

Ярослав Маркин Рынки и компании 14:41, 4.08.2020 Обновлено: 14:42, 4.08.2020

В киевских обменника курс доллара во вторник, 4 августа, вырос на 5-20 копеек.

Это произошло на фоне того, как НБУ повысил официальный курс валюты на 5 копеек. В других городах Украины повышение составило 5-15 копеек.

Сколько стоит доллар в обменниках:

Ул. Срибнокилькая, 3:

  • Покупка – 27,72 грн (+5 коп);

  • Продажа – 27,85 грн (+5 коп).

Финанс:

  • Покупка – 27,70 грн (+5 коп);

  • Продажа – 27,80 грн (+7 коп).

Ул. Кудряшова, 7:

  • Покупка – 27,65 грн (+15 коп);

  • Продажа – 27,85 грн (+20 коп).

Ул. Григоренко, 28:

  • Покупка – 27,70 грн (+20 коп);

  • Продажа – 27,85 грн (+20 коп).

Курс доллара в обменниках Киева
kurs.com.ua
Курс доллара в обменниках Киева
kurs.com.ua
Курс доллара в обменниках Киева
kurs.com.ua
Курс доллара в обменниках Киева
kurs.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара во вторник, 4 августа, вырос и установился на уровне – 27,73 грн (+5 коп.). А вот евро наоборот сильно просел – до 32,51 грн (-26 коп.).

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Экономика Рынки и компании

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