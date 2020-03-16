В обход России: в Украину прибыл танкер с нефтью для Беларуси

В Украине на морском терминале "Южный" началась разгрузка второго танкера с 80 тыс. тонн нефти сорта Urals, которая предназначена для Беларуси.

Так Беларусь замещает сырье, которое раньше покупала у крупных российских нефтяных компаний. Об этом в понедельник. 16 марта, сообщили на странице "Уктранснафти" в Facebook. Там добавили, что разгруженная нефть по нефтепроводу Одесса-Броды и одной из двух ниток нефтепровода "Дружба" будет отправлена на Мозырский нефтеперерабатывающий завод.

Нефть для Беларуси

В компании уточнили, что разгрузка идет в рамках договора между "Укртранснафтой" и BNK (UK) Limited (Великобритания), которая является "дочкой" "Беларусской нефтяной компании", о предоставлении услуг по транспортировке нефти в Беларусь.

12 марта "Укртранснафта" на морском нефтяном терминале "Южный" приняла первый танкер с 90 тыс. тонн азербайджанской нефти сорта Azeri Light для Беларуси. Его разгрузили 14 марта в 7.30 утра.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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