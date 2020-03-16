В обход России: в Украину прибыл танкер с нефтью для Беларуси

В Украине на морском терминале "Южный" началась разгрузка второго танкера с 80 тыс. тонн нефти сорта Urals, которая предназначена для Беларуси.
Так Беларусь замещает сырье, которое раньше покупала у крупных российских нефтяных компаний. Об этом в понедельник. 16 марта, сообщили на странице "Уктранснафти" в Facebook. Там добавили, что разгруженная нефть по нефтепроводу Одесса-Броды и одной из двух ниток нефтепровода "Дружба" будет отправлена на Мозырский нефтеперерабатывающий завод.
Нефть для Беларуси
В компании уточнили, что разгрузка идет в рамках договора между "Укртранснафтой" и BNK (UK) Limited (Великобритания), которая является "дочкой" "Беларусской нефтяной компании", о предоставлении услуг по транспортировке нефти в Беларусь.
12 марта "Укртранснафта" на морском нефтяном терминале "Южный" приняла первый танкер с 90 тыс. тонн азербайджанской нефти сорта Azeri Light для Беларуси. Его разгрузили 14 марта в 7.30 утра.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск ищет замену российской нефти. Поисками новых поставщиков там занялись после того, как понесли убытки из-за налоговых льгот, которые Россия предоставила своим нефтезаводам.
31 декабря 2019 года Лукашенко поручил завершить переговоры с Россией по нефти и задействовать нефтепровод "Дружба" для получения "черного золота" из альтернативных источников.
По итогам встречи Лукашенко и Владимир Путин признали, что объединению России и Беларуси в "союзное государство" мешают три группы вопросов – по нефти, газу и налогам.
Беларусь начала закупки норвежской нефти Johan Sverdrup, которая является основным конкурентом российской Urals на рынке Европы из-за максимальной схожести характеристик.
Беларусь начнет импорт нефти на свои нефтеперерабатывающие заводы по украинскому трубопроводу Одесса – Броды в марте 2020 года.
В Беларуси заявили, что заинтересованы в долгосрочном контракте на поставку нефти из Азербайджана.
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