На Львовщине нет отопления: стало известно, когда дадут

В городах Новояворивск и Новый Роздол во Львовской области до сих пор нет отопления. При этом в Украине тепло полностью дали уже в 14 областях.

Об этом в среду, 20 ноября, сообщили в Министерстве регионального развития в Facebook. Коммунальщики на Львовщине начали наладочные работы, но обнаружили в трубах течи и стали их устранять.

"В Новояворивске на сегодня запланировано при наличии газа провести пусконаладочные работы по запуску котлов. А также подать теплоноситель на заполнение внутренней системы домов, бюджетной сферы первого и второго микрорайонов", – написали в Минрегионе.

В Новом Роздоле сегодня будут устранять две утечки в магистральном трубопроводе, которые обнаружили накануне. Также там собираются заполнить тепловые сети и испытать их.

В пресс-службе "Нафтогаза" в Facebook отметили, что Новояворивск уже на финишной прямой, и в ближайшее время тепло в городе могут дать. В Новом Роздоле ситуация сложнее, но, возможно, ее улучшат еще до выходных.

"Специалисты на месте делают все, чтобы запустить тепло в те районы Нового Роздола, где это технически возможно, еще до конца этой недели, и оперативно ремонтировать обнаружены проблемные участки, чтобы тепло получили все", – сообщили в "Нафтогазе".

Где в Украине дали тепло

По данным Минрегиона, по состоянию на 20 ноября на 100% подключены к отоплению 14 областей - Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Николаевская, Ривненская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская.

"100% объектов социальной сферы отапливаются в Херсонской области и Киеве, 99,9% – в Днепропетровской области. 100% жилых домов подключены к отоплению в Запорожской, Луганской, Полтавской и Черновицкой областях. Всего в Украине отапливаются 99,3% жилых объектов и 99,7% объектов социального фонда", – сказано в сообщении Минрегиона в Facebook.

Где в Украине дали тепло

В двух городах на Львовщине нет тепла

Как сообщал OBOZREVATEL:

Во Львовской области в городах Новый Роздол и Новояворовск под угрозой срыва оказался отопительный сезон. Из-за этого в ОГА готовятся объявить чрезвычайную ситуацию.

Во Львовской области из-за срыва отопительного сезона в отставку подал мэр 30-тысячного города Новый Роздол Андрей Мелешко и его заместители.

В двух городах Львовской области – Новояворовск и Новый Роздол – из-за срыва отопительного сезона объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера.

В Новом Роздоле Львовской области – критическая ситуация с отоплением, кроме того, несколько районов города остались без электричества, под угрозой поставки воды на некоторые улицы. Об этом 17 ноября сообщила пресс-служба "Нафтогаз Украины".

Отопление в городе Новый Роздол во Львовской области местные власти пообещали запустить на выходных, начиная с 23 ноября.

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