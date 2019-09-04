В новом Кабмине придумали дополнительный налог для программистов: что известно

В Украине предложили ввести добровольный налог для представителей IT-индустрии. Деньги с него должны идти на поддержку их начинающих коллег.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на встрече с представителями отрасли, сообщают в пресс-службе Кабмина. Речь идет о создании Фонда развития человеческого капитала.

"Одной из проблем, которая сдерживает сегодня развитие IT-отрасли, является нехватка кадров. Отрасль растет на 25-30 тысяч специалистов ежегодно, а университеты выпускают только 16 000 студентов. Именно поэтому мы инициируем создание Фонда IT Creative. Фонда развития человеческого капитала, который будет воспитывать новых квалифицированных специалистов для отрасли", – сказал Гончарук.

Для кого

Деньги из фонда предполагается пускать на три направления:

создание новых кампусов и курсов для ИТ-специалистов;

финансирование стипендий студентов украинских ВУЗов;

на гранты для молодых ученых.

Премьер-министр также добавил, что Фонд IT Creative будет создан при участии международных организаций, представителей ИТ-индустрии и государства.

Финансирование

Глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов сообщил, что для финансирования фонда IT Creative предлагается ввести специальную опцию налогообложения для ФЛП в IT-отрасли.

"Помимо 5%-го единого сбора, 1,5%-го военного сбора и ЕСВ с двух минимальных зарплат, глава ГНС предполагает введение сбора на развитие человеческого капитала. Он будет администрироваться службой и поступать в Фонд, управляемый отраслью, а его ставка будет постепенно поднята с 1% в 2020 году до 5% в 2024 году", - сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам Верланова, эта опция налогообложения даст больше гарантий и преимуществ, однако переход на нее является добровольным, и желающие могут остаться на сегодняшней третьей форме налогообложения "упрощенцев".

Переход на такое налогообложение будет добровольным.

"При этом третья группа ФОПов не отменяется и никак не изменяется, а IT-кведы с третьей группы ФОПов не будут изыматься", – уточняет "Лига.Tech"

Ожидается, что Фонд заработает в 2020 году, а его наполнение будет составлять 0,5 млрд грн и будет в дальнейшем расти.

Над созданием Фонда и разработкой его модели работает Офис эффективного регулирования (BRDO) вместе с заинтересованными сторонами. Уже разработан законопроект, его скоро представят в парламенте.

Трудовой кодекс

Предполагается, что это обеспечит IT-отрасль стабильным притоком новых сотрудников.

По словам Гончарука, это позволит через 10 лет увеличить экспорт отрасли с $3 млрд до $10 млрд. А количество сотрудников в отрасли вырастет с 165 тыс. до 650 тыс. человек.

Премьер добавил, что до конца года правительство также проведет работу над Трудовым кодексом, который некомфортен для IT-индустрии, поскольку он "был прописан для работы крупных заводов и точно не для каких-то креативных отраслей".

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