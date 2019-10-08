В НКРЭКУ анонсировали увольнения: члены комиссии объяснили причину

Два члена Нацкомиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) – Александр Формагей и Евгений Маглеванный – заявили, что собираются оттуда уволиться.

Об этом Александр Формагей написал на странице в Facebook. "Друзья, хотим сообщить вам, что мы с Евгением решили уйти из комиссии, чтобы предоставить возможность президенту Украины перезагрузить регуляторный орган новыми людьми и идеями. Хотим поблагодарить всех за совместную работу и поддержку. Надеемся, что регулятор сохранит свой независимый статус в новом законе. Свое будущее пока связываем с обучением", – сообщил Формагей.

Он уточнил, что будет учиться в магистратуре Академии при президенте Украины (там готовят госчиновников и управленцев), а Маглеванный пойдет на учебу в Институт газа Национальной академии наук.

В комиссии останутся ее руководитель Оксана Кривенко и двое членов – Елена Антонова и Дмитрий Коваленко.

Сообщение об увольнении членов НКРЭКУ

Согласно данным на сайте НКРЭКУ, Александр Формагей стал членом комиссии в мае 2018 года по результатам конкурсного отбора. До назначения работал в ЗАО "Укргидроэнерго".

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Евгений Маглеванный также был назначен членом НКРЭКУ в мае 2018 года. До этого работал в Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины и в Госагентстве по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

Нынешний состав НКРЭКУ

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с октября начнет расти тариф на газ, а уже до конца отопительного сезона цена для конечного потребителя может увеличится с 6 до 8,5 грн за кубометр.

Украинцы активно выплачивают долги по коммуналке. Так люди стараются не потерять право на субсидии в новом отопительном сезоне. Но проблемы могут возникнуть у тех, кому льготы не дадут.

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