В Никополе забили тревогу из-за ферросплавного завода

Крупнейшим металлургическим предприятием Никополя, что на Днепропетровщине, является ферросплавный завод. Сейчас в городе проживает более 110 тыс. жителей, из которых фактически в каждой второй семье кто-то борется с онкологией.

Об говорится в проекте "Особый взгляд" на "5 канале". "У нас в городе значительно возросло количество онкобольных. Почти в каждой второй семье есть бабушка или дедушка, тетя или дядя, которые борются с раком. Очень много этого недуга и среди детей",– рассказала местная жительница А. Машенко.

Феросплавный завод 5 канал

Отходы ферросплавного завода загрязняют не только Никополь, но и вывозятся в соседний город Покров, говорится в проекте. Экологи говорят: на границе двух городов образовались так называемые терракотовые пропасть - это когда отработанный материал выбросили на открытый грунт. Уже дальше с пылью, его остатки поднимаются в воздух, и оседают в легких граждан.

"В Покрове приняли почву, сделали достаточно дорогой анализ и оказалось, что содержание тяжелых металлов в сотни раз превышает норму", – рассказал местный активист Руслан.

"Это все на здоровье наших детей. Я наблюдаю, что из года в год молодое поколение становится все слабее в физическом здоровье", – отметила преподаватель Никопольского медицинского колледжа Виктория Резун.

Местные экологи предполагают что аналогичная ситуация с выбросами на всех металлургических предприятиях.

Напомним, аффилированные с фамилией Игоря Коломойского структуры контролируют около десяти предприятий отрасли. Бизнесмен имеет монополию в производстве ферросплавов, где ему принадлежат: Марганецкий горно-обогатительный комбинат; Покровский горно-обогатительный комбинат; "Запорожский завод ферросплавов" и упомянутый выше "Никопольский завод ферросплавов".

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram