"Признаем неплатежеспособным": что будет с ПриватБанком в случае победы Коломойского

Если Украина проиграет суд по национализации ПриватБанка, НБУ признает его неплатежеспособным, но будет делать все, чтобы сохранить финансовую стабильность.

Об этом во время презентации декабрьского отчета о финансовой стабильности заявила первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова, передает "Экономическая правда".

"Отмена национализации означает двустороннюю реституцию, то есть отмену всех других действий, которые были сделаны после национализации, включая докапитализацию банка, в результате чего банк потеряет капитал и признается неплатежеспособным. Все последующие шаги мы будем координировать с правительством", – рассказала она.

По ее словам, в случае принятия Апелляционным судом Киева отрицательного для государства решения оно не будет иметь немедленных хозяйственных последствий.

"Мы не делаем никаких прогнозов относительно решения суда, но в случае его отрицательного решения мы имеем план и мы удержим финансовую стабильность. Это будет немного сложнее, это будет негативным сигналом для инвесторов и это осложнит нашу работу в принципе, но это не разрушит нашу финансовую стабильность и сотрудничество с МВФ", – подчеркнула Рожкова.

Она также рассказала, что международные партнеры Украины, в частности МВФ, понимают, что судебная ветвь власти является независимой и влиять на нее ни правительство, ни Нацбанк не могут.

В то же время международные партнеры настаивают, чтобы государство сделало максимум для того, чтобы сохранить финансовую стабильность и вернуть выведенные из ПриватБанка средства вкладчиков.

Суд по ПриватБанку

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