"Признаем неплатежеспособным": что будет с ПриватБанком в случае победы Коломойского

Если Украина проиграет суд по национализации ПриватБанка, НБУ признает его неплатежеспособным, но будет делать все, чтобы сохранить финансовую стабильность.
Об этом во время презентации декабрьского отчета о финансовой стабильности заявила первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова, передает "Экономическая правда".
"Отмена национализации означает двустороннюю реституцию, то есть отмену всех других действий, которые были сделаны после национализации, включая докапитализацию банка, в результате чего банк потеряет капитал и признается неплатежеспособным. Все последующие шаги мы будем координировать с правительством", – рассказала она.
По ее словам, в случае принятия Апелляционным судом Киева отрицательного для государства решения оно не будет иметь немедленных хозяйственных последствий.
"Мы не делаем никаких прогнозов относительно решения суда, но в случае его отрицательного решения мы имеем план и мы удержим финансовую стабильность. Это будет немного сложнее, это будет негативным сигналом для инвесторов и это осложнит нашу работу в принципе, но это не разрушит нашу финансовую стабильность и сотрудничество с МВФ", – подчеркнула Рожкова.
Она также рассказала, что международные партнеры Украины, в частности МВФ, понимают, что судебная ветвь власти является независимой и влиять на нее ни правительство, ни Нацбанк не могут.
В то же время международные партнеры настаивают, чтобы государство сделало максимум для того, чтобы сохранить финансовую стабильность и вернуть выведенные из ПриватБанка средства вкладчиков.
Суд по ПриватБанку
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:
Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка.
Первый зампред НБУ комментируя решение суда заявила, возвращение ПриватБанка бывшим владельцам невозможно.
Министерство финансов Украины также не согласилось с решением суда первой инстанции и готовится к подаче апелляционной жалобы.
Поддержал позицию Минфина и НБУ и премьер-министр Владимир Гройсман. По его мнению, решение о национализации будет обжаловано.
Кандидат в президенты и действующий глава Украины Петр Порошенко заявил, что отмена национализации ПриватБанка грозит Украине дефолтом. Он обратился к украинцам с предупреждением.
Во время заседания Совета национальной безопасности и обороны из-за судового постановления Порошенко выступил с поручениями для Министерства финансов и НБУ.
Владимир Зеленский в прямом эфире украинского телеканала, отвечая на вопрос о ПриватБанке, заявил, что в случае победы на выборах будет делать все возможное для сохранения стабильной роботы банка. Он сказал: "Мне, честно говоря, все равно, о чем сейчас думает, вспоминает и забывает Игорь Валерьевич".
Шестой апелляционный административный суд Киева в четверг, 19 декабря, начнет рассмотрение апелляции государства на решение об обжаловании неплатежеспособности ПриватБанка.
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