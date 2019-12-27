В НБУ рассказали, каким будет график работы банков на Новый год

Нацбанк Украины определил график работы банков в новогодние праздники, а также то, каким будет курс валют.

"В период с 28 декабря 2019 до 7 января 2020 включительно будет действовать официальный курс гривни к иностранным валютам и банковским металлам, рассчитанный Национальным банком Украины 27 декабря 2019 года", – сообщили в пресс-службе НБУ.

В пятницу, 27 декабя, НБУ определил курс гривни к доллару на уровне 23,29 грн/$.

В пятницу, 27 декабря 2019 года система электронных платежей (СЭП) НБУ будет работать в режиме продленного банковского дня – на 2 часа дольше.

В субботу, 28 декабря 2019 года (это рабочий день) до 13:00 через СЭП могут осуществляться только платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи, направленные в НБУ и органы госказначейства.

"Национальный банк и органы Государственной казначейской службы могут осуществлять платежи в адрес всех участников СЭП. Банковский день в СЭП заканчивается в 15:00", – сообщили в Нацбанке.

В четверг, 2 января 2020 года, банки будут работать без клиентов и обеспечивать комплекс работ, связанных с началом нового отчетного года. Межбанковские переводы средств через СЭП в этот день будут осуществляться.

День работы СЭП переносится с понедельника, 6 января 2020 года, на субботу, 11 января 2020 года. В пятницу, 3 января, и в среду, 8 января 2020 года, СЭП и банковская система будут работать в обычном режиме", – сказали в НБУ.

Работа банков

Как сообщал OBOZREVATEL:

Национальный банк Украины в четверг, 26 декабря, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 23,25 грн/$. Это является максимальным значением за период с декабря 2015 года, когда курс валюты составлял 23,13 грн/$ .

Международный валютный фонд прогнозировал, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году гривня будет стоить 28,7 грн/$.

В Министерстве экономики ожидают, что в начале 2020 года в Украине может ослабеть гривня и вырасти инфляция.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что не считает укрепление гривни негативным явлением. В четверг, 26 декабря, курс валют в НБУ зафиксирован на уровне 23,25 грн/$.

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