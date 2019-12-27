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27 декабря • обновлено в 18:54
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В НБУ рассказали, каким будет график работы банков на Новый год

1.4т
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Нацбанк Украины определил график работы банков в новогодние праздники, а также то, каким будет курс валют.

"В период с 28 декабря 2019 до 7 января 2020 включительно будет действовать официальный курс гривни к иностранным валютам и банковским металлам, рассчитанный Национальным банком Украины 27 декабря 2019 года", – сообщили в пресс-службе НБУ.

В пятницу, 27 декабя, НБУ определил курс гривни к доллару на уровне 23,29 грн/$.

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В пятницу, 27 декабря 2019 года система электронных платежей (СЭП) НБУ будет работать в режиме продленного банковского дня – на 2 часа дольше.

В субботу, 28 декабря 2019 года (это рабочий день) до 13:00 через СЭП могут осуществляться только платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи, направленные в НБУ и органы госказначейства.

"Национальный банк и органы Государственной казначейской службы могут осуществлять платежи в адрес всех участников СЭП. Банковский день в СЭП заканчивается в 15:00", – сообщили в Нацбанке.

В четверг, 2 января 2020 года, банки будут работать без клиентов и обеспечивать комплекс работ, связанных с началом нового отчетного года. Межбанковские переводы средств через СЭП в этот день будут осуществляться.

День работы СЭП переносится с понедельника, 6 января 2020 года, на субботу, 11 января 2020 года. В пятницу, 3 января, и в среду, 8 января 2020 года, СЭП и банковская система будут работать в обычном режиме", – сказали в НБУ.

Работа банков

Работа банков

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Новый год Национальный банк Банковская система
Место
Украина
Теги
Национальный банк Украины Новый Год-2020
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