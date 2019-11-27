В НБУ рассказали, что будет с кредитом МВФ: новые детали

В Нацбанке заявили, что Украина продолжает переговоры с МВФ по подготовке новой кредитной программы.

Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий в среду, 27 ноября, передает "Интерфакс-Украина". "Переговоры продолжаются, мы надеемся на их успешное завершение", – сказал Смолий на брифинге.

По словам главы НБУ, после завершения работы миссии МВФ в Киеве на минувшей неделе в настоящее время продолжаются консультации в Вашингтоне.

"С учетом того, что День благодарения выпадает на четверг, и пятница в Вашингтоне – выходной, ожидаем какие-то месседжи на следующие неделе", – добавил Смолий.

МВФ

Как писал OBOZREVATEL:

26 сентября СМИ обнародовали информацию, что Украина не смогла договориться о новой программе кредитования МВФ во время визита миссии Фонда в Киев.

Миссия Международного валютного фонда назвала условия для дальнейшего сотрудничества с Украиной. В частности, речь идет о борьбе с коррупцией и уменьшении роли олигархов в экономике.

Попытки бизнесмена Игоря Коломойского вернуть контроль над национализированным ПриватБанком могут существенно затормозить переговоры с Международным валютным фондом по новому траншу. Об этом заявила заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова.

Несмотря на попытки бизнесмена Игоря Коломойского вернуть контроль над национализированным ПриватБанком, диалог Украины с МВФ будет продолжаться. Однако эта ситуация является важным индикатором для Фонда, заявила Рожкова.

Украина может завершить сотрудничество с Международным валютным фондом в 2023 году.

МВФ потребовал от Украины принять закон, который запретит возврат банков прежним владельцам. У Верховной Рады есть срок до 20 декабря, иначе кредит не дадут.

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