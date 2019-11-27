Главная Новости
29 ноября • обновлено в 12:03
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

В НБУ рассказали, что будет с кредитом МВФ: новые детали

2.8т
Читать материал на украинском

В Нацбанке заявили, что Украина продолжает переговоры с МВФ по подготовке новой кредитной программы.

Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий в среду, 27 ноября, передает "Интерфакс-Украина". "Переговоры продолжаются, мы надеемся на их успешное завершение", – сказал Смолий на брифинге.

По словам главы НБУ, после завершения работы миссии МВФ в Киеве на минувшей неделе в настоящее время продолжаются консультации в Вашингтоне.

"С учетом того, что День благодарения выпадает на четверг, и пятница в Вашингтоне – выходной, ожидаем какие-то месседжи на следующие неделе", – добавил Смолий.

Новости
Давит и бросает "титушек": НБУ публично обвинил Коломойского

МВФ

МВФ

Как писал OBOZREVATEL:

  • 26 сентября СМИ обнародовали информацию, что Украина не смогла договориться о новой программе кредитования МВФ во время визита миссии Фонда в Киев.

  • Миссия Международного валютного фонда назвала условия для дальнейшего сотрудничества с Украиной. В частности, речь идет о борьбе с коррупцией и уменьшении роли олигархов в экономике.

  • Попытки бизнесмена Игоря Коломойского вернуть контроль над национализированным ПриватБанком могут существенно затормозить переговоры с Международным валютным фондом по новому траншу. Об этом заявила заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова.

  • Несмотря на попытки бизнесмена Игоря Коломойского вернуть контроль над национализированным ПриватБанком, диалог Украины с МВФ будет продолжаться. Однако эта ситуация является важным индикатором для Фонда, заявила Рожкова.

  • Украина может завершить сотрудничество с Международным валютным фондом в 2023 году.

  • МВФ потребовал от Украины принять закон, который запретит возврат банков прежним владельцам. У Верховной Рады есть срок до 20 декабря, иначе кредит не дадут.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "кредитование Украины" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Тема
кредитование Украины
Персона
Яков Смолий
Место
Украина
Теги
МВФ кредит макрофинансовая помощь
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
19
Смешно
1
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги