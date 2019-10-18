В НБУ предупредили об "опасных" долларах: раскрыта сеть "черных" обменников

В Украине Нацбанк с июля по сентябрь провел 263 проверки обменников. Как оказалось, 15 из них работали нелегально. Именно в таких пунктах продают фальшивые доллары и нарушают нормы по объемам закупки валюты.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ. "В Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Киевской областях и в городе Киеве было выявлено 15 пунктов обмена валюты, которые осуществляли нелегальную деятельность. Информацию о нелегальных обменные пункты Национальный банк направил в правоохранительные органы", – заявили в НБУ.
Среди распространенных нарушений:
Многие пункты проводили валютно-обменные операции без соответствующего документального оформления.
Обнаружили значительное несоответствие между объемами наличных средств в кассах и бухгалтерскими отчетами.
В некоторых обменниках вообще отказывались предоставлять уполномоченным Нацбанка необходимые документы и информацию.
В НБУ также отмечают, что данные об обнаруженных обменниках с соответствующими фотоснимками он размещает на своем официальном сайте в разделе "Незаконные пункты обмена валюты".
Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный банк Украины с 25 октября 2019 года введет в оборот купюру нового номинала – 1000 гривен.Причиной такого решения Нацбанк назвал потребность украинцев.
На лицевой стороне новой банкноты в 1000 гривен – портрет Владимира Вернадского. На обратной стороне напечатано изображение здания Президиума Национальной академии наук Украины.
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