Как физлицам-предпринимателям пользоваться счетами в банке: появилась инструкция от НБУ

Нацбанк объяснил физлицам-предпринимателям, как правильно использовать текущие счета в банках для своего бизнеса и для собственных нужд.
Публикация с уточнениями появилась на сайте регулятора в субботу, 11 января. В ней даны ответы на самые частые вопросы.
Что именно меняется для ФЛП?
Для ФЛП действуют нормы по осуществлению всех видов расчетно-кассовых операций в соответствии с договором и требованиями законодательства Украины, которые установлены с 2003 года.
Как и раньше, ФЛП может расходовать средства с "предпринимательского" счета только для осуществления предпринимательской (независимой профессиональной) деятельности. В то же время после уплаты всех налогов и сборов они имеют право перечислить средства с текущего "бизнес-счета" на текущий счет, открытый этим лицом для собственных нужд.
Действительно ли ФЛП для осуществления операций, связанных с собственными потребностями, должны перечислить средства со счета ФЛП на собственный текущий счет физлица, открытый для собственных нужд?
Да. По текущим счетам в национальной валюте ФЛП (и физлиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность) осуществляются все виды расчетно-кассовых операций, кроме операций, связанных с собственными потребностями.
После уплаты налогов, сборов и других платежей, предусмотренных, в частности, Налоговым и Хозяйственным кодексами Украины, ФЛП вправе перечислить средства с таких счетов на собственные текущие счета, открытые для собственных нужд.
Средства со счета ФЛП на счет для собственных нужд перечисляются после подтверждения об уплате налогов и сборов или отсутствия задолженности по ним.
Для чего внесены такие изменения в расчеты ФЛП?
НБУ не вносил изменений по существу, а лишь уточнил норму о порядке использования текущих счетов ФЛП.
ФОП вправе после уплаты налогов и сборов получить чистый доход как наличными, так и перечислять этот доход на собственные текущие счета, открытые для собственных нужд.
"Упорядочивание операций ФЛП будет способствовать минимизации рисков осуществления финансовых операций с признаками фиктивности, снижению проявлений теневой экономики и развития безналичных расчетов", – заявили в НБУ.
Как ФЛП могут использовать средства со своего бизнес-счета?
По текущим счетам ФЛП в национальной валюте можно осуществлять все виды расчетно-кассовых операций, кроме операций, связанных с собственными потребностями.
Субъекты хозяйствования, которые имеют текущие счета в банках и хранят на этих счетах средства, могут осуществлять расчеты по своим денежным обязательствам, возникающим в хозяйственных отношениях, в безналичной форме, а также в наличной форме в соответствии с требованиями и ограничений определенных Положением о ведении кассовых операций в национальной валюте Украины, утвержденным постановлением Правления НБУ от 29.12.2017 №148.
Какие санкции предусмотрены за нарушение расчетов ФЛП?
Контроль за уплатой налогов и сборов и применения предусмотренных законом штрафных (финансовых) санкций (штрафов) за нарушение налогового законодательства возложен на контролирующие органы, в соответствии со статьей 191 Налогового кодекса Украины.
К сведению ЧП: Информация о субъектах хозяйствования, которые имеют налоговый долг, размещенная на сайте налоговой службы Украины.
НБУ
Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный банк Украины запретил физлицам-предпринимателям тратить деньги со своих бизнес-счетов на личные нужды.
В Украине с 19 апреля 2020 года изменятся правила для бизнеса. В частности, ФЛП, использующие электронные кассовые аппараты, будут обязаны хранить данные о продажах определенный срок.
Глава ГНС Украины Сергей Верланов заявил, что новейшие программные регистраторы расчетных операций от Государственной налоговой службы и их обслуживание для предпринимателей будут бесплатными.
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