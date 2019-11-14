Смолий сидит чернее тучи: в НБУ избрали главу Совета

Совет НБУ продолжил полномочия своего действующего главы Богдана Данилишина.
Об этом сообщил нардеп Александр Дубинский в своем Telegram-канале Dubinsky.pro в четверг, 14 ноября. "Рада НБУ только что переизбрала своим главой Данилишина. Смолий сидит чернее тучи", – говорится в сообщении.
Dubinsky.pro
Богдан Данилишин
Пресс-служба НБУ
Чем занимается совет НБУ?
Совет НБУ состоит из 9 человек (в том числе и главы НБУ) и разрабатывает политику Нацбанка на основе предложений правления. Более того, сам совет контролирует работу, утверждает расходы, распределяет прибыль и даже определяет размер зарплат главы НБУ и его замов.
Фактически любой член совета может повлиять на монетарную политику в стране.
В НБУ выбрали главу Совета
Как сообщал OBOZREVATEL, финансового аналитика из Кривого Рога Виталия Шапрана выбрали в качестве кандидата на должность члена совета НБУ. Такое решение принял парламентский Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Теперь кандидатуру должны утвердить на голосовании парламента.
Совет Национального банка инициирует внесение изменений в закон о регуляторе, согласно которому совет НБУ сможет устанавливать для правления ключевые показатели эффективности денежно-кредитной политики.
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