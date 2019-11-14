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14 ноября • обновлено в 14:09
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Смолий сидит чернее тучи: в НБУ избрали главу Совета

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Совет НБУ продолжил полномочия своего действующего главы Богдана Данилишина.

Об этом сообщил нардеп Александр Дубинский в своем Telegram-канале Dubinsky.pro в четверг, 14 ноября. "Рада НБУ только что переизбрала своим главой Данилишина. Смолий сидит чернее тучи", – говорится в сообщении.

Смолий сидит чернее тучи: в НБУ избрали главу Совета

Dubinsky.pro

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Богдан Данилишин

Богдан Данилишин

Пресс-служба НБУ

Чем занимается совет НБУ?

Совет НБУ состоит из 9 человек (в том числе и главы НБУ) и разрабатывает политику Нацбанка на основе предложений правления. Более того, сам совет контролирует работу, утверждает расходы, распределяет прибыль и даже определяет размер зарплат главы НБУ и его замов.

Фактически любой член совета может повлиять на монетарную политику в стране.

В НБУ выбрали главу Совета

В НБУ выбрали главу Совета

Как сообщал OBOZREVATEL, финансового аналитика из Кривого Рога Виталия Шапрана выбрали в качестве кандидата на должность члена совета НБУ. Такое решение принял парламентский Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Теперь кандидатуру должны утвердить на голосовании парламента.

Совет Национального банка инициирует внесение изменений в закон о регуляторе, согласно которому совет НБУ сможет устанавливать для правления ключевые показатели эффективности денежно-кредитной политики.

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Тема
Банковская система
Персоны
Богдан Данилишин Александр Дубинский
Место
Украина
Тег
Национальный банк Украины
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