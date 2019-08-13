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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Шарий и Ляшко: названы партии, работу которых оплатят из бюджета

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В Украине по итогам внеочередным выборов в Веховную Раду право на государственное финансирование получили 11 политических партий.

Об этом сообщают в пресс-службе Национального антикоррупционном бюро во вторник, 13 августа.

"НАПК приняло решение о предоставлении 11 политическим партиям государственного финансирования их уставной деятельности на основании результатов прошедших 21 июля внеочередных парламентских выборов в общегосударственном многомандатном избирательном округе", – сказано на сайте НАПК.

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Кто получил право на деньги из бюджета:

  • "Слуга народа"

  • "Оппозиционная платформа - За жизнь"

  • "Всеукраинское объединение "Батькивщина"

  • "Европейская солидарность"

  • "Голос"

  • "Радикальная партия Олега Ляшко"

  • "Сила и честь"

  • "Оппозиционный блок"

  • "Украинская стратегия Гройсмана"

  • "Партия Шария"

  • "Всеукраинское объединение "Свобода".

Решение финансировать из бюджета деятельность партий Верховная Рада приняла еще в 2015 году. То есть за содержание партийных ячеек в регионах должны платить налогоплательщики. Если раньше деньги распределялись только между теми, кто прошел в парламент, с 2020-го достаточно будет преодолеть 2% барьер, чтобы претендовать на свои миллионы.

"Ежегодный объем государственного финансирования деятельности политических партий, которые имеют право на такое финансирование, составляет две сотых размера минимальной заработной платы, установленный на 1 января года, что предшествует году выделения средств", – говорится в 17-й статье закона "О противодействии политической коррупции".

Шарий и Ляшко: названы партии, работу которых оплатят из бюджета

Как сообщал OBOZREVATEL, на сайте президента зарегистрирована петиция об отмене бюджетного финансирования политических партий в Украине.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина
Тег
бюджет
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Махно Володимир
Махно Володимир
так же напоминаю что петиция: Скасувати бюджетне фінансування політичних партій в Україні, набрала 25 тыс. голосов. Ждем положительного решения Зеленского! https://petition.president.gov.ua/petition/66668
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Serov Oleg
Serov Oleg
отлично,Толя!за месяц создал партию и облегчит бюджет гол.ожопой на несколько лямов...
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