Шарий и Ляшко: названы партии, работу которых оплатят из бюджета

В Украине по итогам внеочередным выборов в Веховную Раду право на государственное финансирование получили 11 политических партий.
Об этом сообщают в пресс-службе Национального антикоррупционном бюро во вторник, 13 августа.
"НАПК приняло решение о предоставлении 11 политическим партиям государственного финансирования их уставной деятельности на основании результатов прошедших 21 июля внеочередных парламентских выборов в общегосударственном многомандатном избирательном округе", – сказано на сайте НАПК.
Кто получил право на деньги из бюджета:
"Слуга народа"
"Оппозиционная платформа - За жизнь"
"Всеукраинское объединение "Батькивщина"
"Европейская солидарность"
"Голос"
"Радикальная партия Олега Ляшко"
"Сила и честь"
"Оппозиционный блок"
"Украинская стратегия Гройсмана"
"Партия Шария"
"Всеукраинское объединение "Свобода".
Решение финансировать из бюджета деятельность партий Верховная Рада приняла еще в 2015 году. То есть за содержание партийных ячеек в регионах должны платить налогоплательщики. Если раньше деньги распределялись только между теми, кто прошел в парламент, с 2020-го достаточно будет преодолеть 2% барьер, чтобы претендовать на свои миллионы.
"Ежегодный объем государственного финансирования деятельности политических партий, которые имеют право на такое финансирование, составляет две сотых размера минимальной заработной платы, установленный на 1 января года, что предшествует году выделения средств", – говорится в 17-й статье закона "О противодействии политической коррупции".
Как сообщал OBOZREVATEL, на сайте президента зарегистрирована петиция об отмене бюджетного финансирования политических партий в Украине.
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