Шарий и Ляшко: названы партии, работу которых оплатят из бюджета

В Украине по итогам внеочередным выборов в Веховную Раду право на государственное финансирование получили 11 политических партий.

Об этом сообщают в пресс-службе Национального антикоррупционном бюро во вторник, 13 августа.

"НАПК приняло решение о предоставлении 11 политическим партиям государственного финансирования их уставной деятельности на основании результатов прошедших 21 июля внеочередных парламентских выборов в общегосударственном многомандатном избирательном округе", – сказано на сайте НАПК.

Кто получил право на деньги из бюджета:

"Слуга народа"

"Оппозиционная платформа - За жизнь"

"Всеукраинское объединение "Батькивщина"

"Европейская солидарность"

"Голос"

"Радикальная партия Олега Ляшко"

"Сила и честь"

"Оппозиционный блок"

"Украинская стратегия Гройсмана"

"Партия Шария"

"Всеукраинское объединение "Свобода".

Решение финансировать из бюджета деятельность партий Верховная Рада приняла еще в 2015 году. То есть за содержание партийных ячеек в регионах должны платить налогоплательщики. Если раньше деньги распределялись только между теми, кто прошел в парламент, с 2020-го достаточно будет преодолеть 2% барьер, чтобы претендовать на свои миллионы.

"Ежегодный объем государственного финансирования деятельности политических партий, которые имеют право на такое финансирование, составляет две сотых размера минимальной заработной платы, установленный на 1 января года, что предшествует году выделения средств", – говорится в 17-й статье закона "О противодействии политической коррупции".

Как сообщал OBOZREVATEL, на сайте президента зарегистрирована петиция об отмене бюджетного финансирования политических партий в Украине.

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