В "Нафтогазе" рассказали о ценах на газ для населения

НАК "Нафтогаз Украины" не требует от Кабинета министров повысить цены на газ для населения.

"Нафтогаз" предлагал и предлагает конкурентное ценообразование. Это когда цена на газ складывается на рынке через соотношение спроса и предложения, а не устанавливается решениями правительства", – написал в Facebook коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.

При этом, по его словам, НАК способен самостоятельно и без посредников поставлять газ населению.

"И это не вопрос цены. Даже если правительство хочет продолжать устанавливать цену на газ для населения, то по определенной цене правительство может обязать "Нафтогаз" напрямую поставлять газ населению, а не продолжать обязывать "Нафтогаз" продавать газ посредникам Дмитрия Фирташа", – подчеркнул Витренко.

Представитель НАК также рассказал, что будет, если правительство не будет продолжать устанавливать цену на газ.

"Нафтогаз" способен в очередной раз доказать свою ценность для страны, чтобы после этого не было проблем с функционированием розничного рынка. Цена в таком случае будет конкурентной – то есть повышаться или снижаться вместе с изменением совокупного спроса и предложения на рынке. И наградой "Нафтогаза" в таком случае может быть увеличение совокупного предложения, например за счет увеличения собственной добычи газа. Или уменьшение спроса за счет инвестиций в энергоэффективность ", – резюмировал Витренко.

Ранее "Обозреватель" сообщал, насколько в Украине может вырасти тариф на газ и на что это повлияет.