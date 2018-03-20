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В "Нафтогазе" рассказали о ценах на газ для населения

5.1тЧитать новость на украинском

НАК "Нафтогаз Украины" не требует от Кабинета министров повысить цены на газ для населения.

"Нафтогаз" предлагал и предлагает конкурентное ценообразование. Это когда цена на газ складывается на рынке через соотношение спроса и предложения, а не устанавливается решениями правительства", – написал в Facebook коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.

При этом, по его словам, НАК способен самостоятельно и без посредников поставлять газ населению.

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"И это не вопрос цены. Даже если правительство хочет продолжать устанавливать цену на газ для населения, то по определенной цене правительство может обязать "Нафтогаз" напрямую поставлять газ населению, а не продолжать обязывать "Нафтогаз" продавать газ посредникам Дмитрия Фирташа", – подчеркнул Витренко.

Представитель НАК также рассказал, что будет, если правительство не будет продолжать устанавливать цену на газ.

"Нафтогаз" способен в очередной раз доказать свою ценность для страны, чтобы после этого не было проблем с функционированием розничного рынка. Цена в таком случае будет конкурентной – то есть повышаться или снижаться вместе с изменением совокупного спроса и предложения на рынке. И наградой "Нафтогаза" в таком случае может быть увеличение совокупного предложения, например за счет увеличения собственной добычи газа. Или уменьшение спроса за счет инвестиций в энергоэффективность ", – резюмировал Витренко.

Ранее "Обозреватель" сообщал, насколько в Украине может вырасти тариф на газ и на что это повлияет.

Читайте все новости по теме "Поставки газа в Украину" на Обозревателе.

Темы
Поставки газа в УкраинуДобыча газаТарифы для газовых трейдеровЦена на газ
Персона
Юрий Витренко
Место
Украина
Объект
НАК "Нафтогаз"
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