В "Нафтогазе" рассказали о новом масштабном иске против "Газпрома"
Украина может получить от "Газпрома" $17,3 млрд, предъявив новые требования против российского газового гиганта.
Об этом в интервью "Цензору" заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко. "Сейчас на границе Украина-Россия нельзя купить газ. Европейские компании в этой точке не могут получить газ, который они покупают у "Газпрома". В России добывает газ не только "Газпром". У него нет монополии на добычу газа. В России добывают газ "Новатэк", "Роснефть" и так далее. Добывают огромные объемы – более 100 млрд кубов в год", – рассказывает Витренко.
По словам Витренко, "Газпром" не имеет законной монополии на экспорт. У компаний "Роснефть" или "Новатэк" также должны быть возможность экспортировать за голубое топливо.
"Нафтогаз" понес большие убытки. Он потерял огромную кучу денег на приобретении в 2009 году у "Газпрома" финансового долга RosUkrEnergo. Этот долг "Газпром" продал "Нафтогазу". "Нафтогаз" потом, как мы все знаем, этот долг взимал с RosUkrEnergo газом. Затем этот газ возвращал. Соответственно, на этом всем потерял огромную кучу денег. Вопрос: а кто в этом виноват?", – говорит Витренко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
29 декабря представители Украины и России начали процесс подписания документов, связанных с транзитом газа.
Российская компания "Газпром" выплатила Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитражного суда.
Кабинет министров Украины одобрил подписание мирового соглашения по газовому спору АМКУ с "Газпромом" на сумму $7,4 млрд.
30 декабря российский "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже по делу об обязательствах РФ выплатить $7,4 млрд штрафа Антимонопольному комитету.
Также 30 декабря Украина и Россия подписали договор о транзите газа сроком на пять лет. Существует возможность продления еще на 10 лет.
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко подчеркнул, что первый раз в истории Украины "Газпром" заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати".