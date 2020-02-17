В "Нафтогазе" озвучили убытки от аннексии Россией Крыма

В "Нафтогазе" заявили, что убытки компании от аннексии Россией Крыма составляют около $8 млрд.

Сумма включает как убытки от потери активов на полуострове, так и проценты по ним. Об этом говорится в сообщении на сайте НАК. Там добавили, что "Нафтогаз" и шесть компаний, входящих в его группу, подали ответ на встречное заявление Российской Федерации о размере компенсации убытков в рамках арбитражного производства при Постоянной палате третейского суда в Гааге.

"Нафтогаз" дополнительно обосновал свое заявление о размере компенсации убытков, причиненных незаконным экспроприацией крымских активов "Нафтогаза" в 2014 году – размер убытков плюс проценты оценивается примерно в $8 млрд ", – сказано в сообщении.

В компании напомнили, что Трибунал при Постоянной палате признал, что РФ нарушила ряд положений Соглашения о защите инвестиций, отобрав активы группы в Крыму.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в середине января 2020 года стало известно, что "Нафтогаз" подаст очередной пакет документов по процессу против России за имущество, отобранное во время незаконной аннексии Крыма. Сумма иска – около $8 млрд.

"Нафтогаз" повысил тариф, который российский "Газпром" на протяжении ближайших 5 лет будет платить за транзит газа в Европу.

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